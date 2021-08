La profesora que humilló por "macrista" a un alumno fue suspendida: habló de una "operación política"

Laura Radetich, la docente que en una escuela pública de La Matanza humilló frente a toda el aula a un alumno por tener un pensamiento político diferente al de ella, fue suspendida de su cargo y se le inició un sumario para destituirla, según informaron desde el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires.

Es que el comportamiento de Radetich quedó registrado en un video que se volvió viral y hasta fue utilizado por diferentes dirigentes de la oposición para recriminar el accionar de la docente, que procuró esbozar una defensa al afirmar que todo se trataba de "una operación macrista".

Hoy a la mañana el periodista Ernesto Tenembaum compartió al aire el mensaje de voz que la docente le había enviado a su producción al ser consultada sobre la posibilidad de hacer una entrevista. “Me filmó un alumno macrista que me pinchó, que me hizo hablar de Macri, me puedo quedar sin laburo y voy a tener que buscar un abogado”, dijo.

En el video se la puede ver a Radetich, docente de historia, en la Escuela Secundaria Técnica Nº2 “María Eva Duarte” de La Matanza. “¿Qué te pensás, que por qué tiene ojos celestes (en alusión al expresidente Mauricio Macri) no te va a robar? ¡No! Te robó el futuro”, lanzó la profesora en uno de los primeros fragmentos del video.

“¿Y este (por el actual mandatario Alberto Fernández) no me robó?”, le respondió el alumno ante el ataque de la docente. “No, papi. Vos podes venir acá y comer esta porquería (muestra un paquete de comida) porque te lo dio el Estado. Andá a pagar con el sueldo de tu papá una escuela privada. Andá, dale. Tiene tu papá diez lucas para pagar, eso es lo que dejó Macri”, respondió Radetich buscando la complicidad de otros alumnos para proseguir con la humillación al menor de edad.

“Gracias a Dios perdió. Perdió porque atacó al pueblo y el pueblo no es boludo. Se llevó la tarasca él y sus amigos”, continuó, a lo que el estudiante en cuestión le preguntó por las causas judiciales que afronta la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“¿Quién les hizo esas causas? ¿Vos leíste quién se las hizo? No le pudieron probar nada. El expresidente se reunió con jueces y designó a dos por decreto. ¿No viste eso, papi?”, respondió apuntando con el dedo contra el joven. De inmediato, continuó con una nueva oleada de críticas al exmandatario: “Hicieron una bicicleta financiera que te afecta a vos y a mi jubilación. Ahora hay que sacar toda esa mierda”.

Con la viralización del video también aparecieron una serie de tweets y comentarios de Radetich en las redes sociales cargados de odio y críticas hacia personas que piensan diferente a ella como también agresiones o descalificaciones a personas por el lugar en donde viven. “En España hay un pueblo de idiotas Lepe, aquí en Argentina se llama Córdoba”, escribió en la red social del pajarito.

En otro de sus tuits solicitó que entre en vigencia la ley de Talión en el marco de la pandemia del coronavirus. “Pido que entre en vigencia la ley de Talión. Si algún pariente menor de 18 años muere por la variante Delta, que tengan derecho a matar al que la trajo al país”, escribió.

Una de las cuestiones que remarcaron desde la cartera educativa provincial es que Radetich no estará al frente de un aula mientras se realice todo el sumario pertinente. Asimismo, en declaraciones al sitio Infobae, el supervisor de la Jefatura Distrital 1 de La Matanza, Luis La Scaleia, confirmó que se empezará a investigar junto a padres, docentes y alumnos si se trató de un hecho aislado o ese adoctrinamiento era algo habitual de Radetich en sus clases.