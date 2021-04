La Provincia analiza la continuidad de clases presenciales y pide mayor cuidado

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, le rogó a la población bonaerense "cumplir las normativas y protocolos" para evitar más contagios de coronavirus, en medio de una fuerte suba de casos.

Del mismo modo, el ministro de Salud provincial, Daniel Gollán, advirtió que si continúa creciendo el número de infectados, se volverá a evaluar la presencialidad en las escuelas.

En un tweet publicado en las últimas horas, el funcionario provincial posteó: "Esta semana superamos los 10.000 casos en el promedio diario" y añadió: "Como dijo el Gobernador, más que una segunda ola es un tsunami de casos".

"Les rogamos cumplir las normativas y protocolos al pie de la letra para evitar contagios y muertes, mientras seguimos con el plan de vacunación", finalizó Bianco.

En un gráfico que publicó en ese mismo posteo, el funcionario remarcó que los casos confirmados diarios por semana en territorio bonaerense fueron 10.032 entre el 5 y el 11 de abril.

En sintonía, la ministra de Gobierno, María Teresa García, afirmó hoy que el sistema de salud "se está desbordando" debido al rápido crecimiento de contagios de coronavirus en territorio bonaerense, por lo que pidió a la población "extremar" las medidas de cuidado y el cumplimiento de los protocolos.

En declaraciones a FM Futurock, la funcionaria provincial remarcó que "la circulación del virus adquirió una velocidad que no tuvo el año pasado, cuando el pico de la curva de crecimiento nos llevó dos meses" y enfatizó que "hace 15 días que tenemos un crecimiento de la curva casi a modo vertical".

"La postura de la provincia es de muchísima preocupación porque al ver cómo se comportó la segunda ola en países vecinos como Chile, la desgracia que se vive en Brasil, Paraguay o Uruguay, no hay ninguna razón que indique que no nos va a pasar a nosotros", dijo García y pidió "extremar las medidas de cuidado básicos y aislamiento", mientras el Gobierno "acelera el plan de vacunación".

Por su parte, el ministro de Salud provincial, Daniel Gollán, dijo que la continuidad de clases presenciales dependerá de cómo sigue evolucionando el aumento de casos, sobre todo en los municipios que componen el AMBA.

“Llamamos tanto a la conciencia de la gente y uno espera que por lo menos la gente salga menos”, dijo Gollan, después de haber criticado en redes sociales las largas filas que se vieron durante el fin de semana en el shopping Unicenter, con motivo del cierre de Falabella.

“Hay una gran parte de la población que cumple, pero uno espera un poco más de acatamiento, por conciencia, no porque lo obliguen. Me llaman colegas de hospitales que tan extenuados. Están muy enojados, no se puede entender”, contó en diálogo con la Rock & Pop.

Ante esta compleja situación que se vive, esta tarde las autoridades del Gobierno de la provincia de Buenos Aires analizarán con los gremios docentes bonaerenses el impacto de la segunda ola del coronavirus en las clases presenciales.

A partir de las 18, los ministros de Salud, Daniel Gollan, y de Educación, Agustina Vila, se reunirán con representantes del Frente de Unidad Docente bonaerense (FUDB) en el marco del "Plan Jurisdiccional para el regreso seguro a las clases presenciales".

Por el momento, el Gobierno provincial apuesta a lo que denomina la "presencialidad cuidada" y al cumplimiento de las medidas restrictivas que mitigan la circulación comunitaria del virus.

Reconocen que "tal como dice la normativa vigente, se lleva adelante un monitoreo permanente de la situación de los contagios en forma permanente, contemplando la posibilidad de tener que disponer suspensiones temporarias de las clases presenciales de manera focalizada en aquellos casos en que las condiciones epidemiológicas no estén dadas como para continuar".