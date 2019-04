La puja con el FMI, elecciones en Santa Fe y el regreso de Tinelli: las tapas del domingo

Luego de repasar las tapas de los principales diarios argentinos, BigBang ofrece un resumen de los temas más importantes del domingo. Todo lo que tenés que leer, en una sola nota.

POLÍTICA

"Tire y afloje" con el FMI

Según revela el diario Clarín, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, están negociando constantemente con el FMI para acordar una serie de herramientas que permita controlar mejor el tipo de cambio.

Por ahora, el organismo internacional se resiste a cambiar su acuerdo con la Argentina, mucho más considerando que fue modificado el año pasado con la ampliación de préstamo inicial de 27.000 millones de dólares a más de 50.000 millones, y sumando la posibilidad futura de un default.

De todas formas, Dujovne y Sandleris insistirán en intentar que se les permita achicar la banda de flotación para actuar sobre el dólar antes de que pase el límite de los 50 pesos o ampliar el límite de 60 millones de dólares diarios dentro del cual el Banco Central puede moverse según las restricciones del FMI.

Se acerca el paro. De cara al paro sindical del martes 30 de abril, la tensión entre el Gobierno y los gremios aumentan. De acuerdo a Infobae, Mauricio Macri y su gabinete imaginaron que la medida de fuerza sólo se limitaría a la convocatoria del líder camionero Hugo Moyano, pero la adhesión de varios sindicatos más sumada a la conflictividad social por la crisis podrían complicar el panorama frente al inminente inicio de la campaña presidencial.

En ese sentido, el sábado pudo apreciarse la aparición en las calles de afiches sin firma que mostraban a los principales referentes de la CGT en la cena de CIPPEC, imagen acompañada por la leyenda "Cuando el pueblo se muere de hambre" en una clara provocación a la central sindical.

Al mismo tiempo, Moyano logró en las últimas horas la adhesión del dirigente bancario Sergio Palazzo, el SMATA, un sector de la UTA, los aeronáuticos y portuarios, al líder del sindicato de los empleados judiciales Julio Piumato, las dos CTA, la columna gremial ferroviaria conducida por Rubén "Pollo" Sobrero, la izquierda y los movimientos sociales liderados por el Movimiento Piquetero Nacional.

Mientras tanto, las PASO tienen lugar en la provincia de Santa Fe. Sólo el peronismo irá realmente a una interna y definirá su candidato; mientras que el socialismo y Cambiemos medirán su fuerza de cara a la elección general que tendrá lugar el 16 de junio.

MUNDO

Con al menos cinco partidos con posibilidades de ingresar al Gobierno y resultado incierto, España vive hoy sus elecciones generales.Se espera que voten alrededor de 34,7 millones de residentes en el país y (por correo) 1,2 millones de españoles residentes en el extranjero, la cifra más alta en la historia democrática del país.

El bipartidismo tradicional de los comicios españoles, que se dirimían entre el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) y el PP (Partido Popular), se disolvió ante la entrada al escenario político de fuerzas políticas como Ciudadanos, Podemos o el partido de ultraderecha VOX.

ESPECTÁCULOS

Mañana a las 22.30, Marcelo Tinelli regresará a la pantalla de El Trece para una temporada más de ShowMatch en la que además celebrará las tres décadas del show. "Es un programa que atraviesa mi vida, fijate que mi hija mayor también tiene treinta años", valoró en una entrevista con La Nación. "Yo era la oveja negra del canal: hacía solo un punto a la medianoche. Por eso tengo muchos recuerdos de 'loser', que fueron los más lindos porque a partir de ahí uno pudo construir un montón de cosas. Mi comienzo no fue exitoso".

El conductor además reveló que tiene "ganas de participar" en política. "Pienso que en algún momento, y después de treinta años de programa, me gustaría devolver algo de lo que la gente me ha dado. Me parece interesante para mi vida. Por eso en los dos últimos años me he preparado, he estudiado más y he tomado un contacto más estrecho con la realidad y he armado equipos con politólogos, especialistas en ciencias políticas y economistas para ver diferentes cuestiones; así he podido analizar un poco más en profundidad la provincia de Buenos Aires o cómo han trabajado el último gobierno y los anteriores la situación de la provincia. Me he involucrado en un montón de situaciones que tienen que ver con la vida nacional. Pero cuándo va a llegar mi momento lo decidirá la gente. Yo no tengo ningún apuro", explicó.

FÚTBOL

Luego de su triunfo frente al Levante, el Barcelona ganó el sábado su Liga número 26, convirtiendo a Lionel Messi en el jugador más ganador de la historia del club en el torneo local, desplazando a Andrés Iniesta.

👑 Leo #Messi



Ganar tu 10ª liga y celebrarlo con los que más quieres 💙❤ #WeColorLaLiga pic.twitter.com/USe1gwDn0R — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 27, 2019

En el partido decisivo, el rosarino anotó el gol de la victoria y se llevó su décima Liga en 15 temporadas jugando como el club. Ahora sólo le quedan dos campeonatos más para alcanzar el máximo récord español, el del jugador Paco Gento, que ganó 12.