"¡La put... que los parió!": sus "amigos" viralizaron que vendía figuritas del Mundial y se picó

Hay bromas que, de tan pesadas, pueden generar bastantes problemas. El ejemplo perfecto se dio hace unos días, en el marco del enorme fanatismo que despertó la edición de Panini de figuritas del Mundial de Fútbol de Qatar 2022, en el cual decenas de miles de adultos, jóvenes y niños, hacen lo que sea para conseguir los cromos más difíciles de la colección.

Un grupo de "amigos" -si es que puede llamarse así-, viralizó el número de uno de ellos, con el mensaje: "Figuritas X mayor. $105 el paquete. Mínimo 20 paquetes. Pregunten por Iair".

Lo que sucedió después, sorprendió a muchas personas que desconocían el nivel de compromiso que la edición coleccionable había despertado entre tanta gente.

"Ya te la hicieron a vos, y vos querés hacérmela a mí ahora. No puedo trabajar, estoy hace una hora que tuve que apagar el teléfono, y me siguen llamando. Así que no me jodas, ¿dale?", se oye a la víctima en un audio de los viralizados.

"La P.. que los parió, hace tres horas que no paran de escribirme, ¿quién carajo me hizo esta joda? ¡La P... madre!", protestó, muy enojado, el mismo joven en otro audio.

"¡No es normal, no es normaaaal! Me llegan 60 mensajes y llamadas por minuto, la P... que los parió. Tiki, si fuiste vos sos un hijo de p..., la p... que los parió", dispara el pobre joven en el último de los audios, en lo cual se lo nota ya en un profundo estado de desesperación.

Para demostrar que no es otra tomada de pelo, en los mensajes viralizados se ven fotos y videos que demuestran la constante lluvia de preguntas y pedidos que llegan para conseguir la oferta del producto más deseado del momento.

Por eso. Hay bromas y bromas. Pero no hay dudas, que esta que parecía inocente, se fue bastante de las manos.