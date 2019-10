La puteada de Cornejo, la reunión de Alberto con la UIA e inflación: las 7 noticias del día

Cornejo estalló en bronca: "¿Qué puta tiene que ver Macri o Alberto Fernández"

El gobernador de Mendoza y candidato a diputado nacional, Alfredo Cornejo, se molestó con la prensa ayer cuando le preguntaron los motivos por los cuales el presidente Mauricio Macri no estuvo en la victoria del oficialismo en las elecciones del pasado domingo. “Dejen de decir esas estupideces, por favor. ¿Qué es despegarse? Es una elección provincial, ¿qué puta tiene que venir Macri o Alberto Fernández? ¿Se entiende? No reproduzcan esos comentarios como loros. Era una elección provincial y por eso nosotros creemos que no tenían nada que hacer, ni Alberto Fernández, ni el presidente Macri”, dijo Cornejo.

Por la noche, al ser entrevistado en el programa de Luis Majul, pidió disculpas por sus declaraciones y dijo que se "arrepiente un poco".

Para Melconian la herencia será similar a la que recibió Menem

El ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian analizó la situación económica que afronta el país y se refirió a las herencias que recibieron Néstor Kirchner y Mauricio Macri. En ese sentido, afirmó que el próximo gobierno “recibe unas cosas parecidas a la que recibió Menem”. “Hay que tener un diagnóstico y una propuesta complementada. Si no está el consenso de la política no se puede avanzar”, remarcó, y enfatizó que “los tres poderes no pueden tirar uno para un lado y otro para otro”.

Analistas estiman una inflación del 54,9% para este año

El BCRA difundió el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realizó entre los días 26 y 30 de septiembre entre 45 participantes, entre los cuales se cuentan 27 consultoras y centros de investigación locales, 13 entidades financieras de Argentina y 5 analistas extranjeros. Los participantes del REM esperan que la inflación “retome una trayectoria descendente, alcanzando 3,6% mensual en diciembre de 2019 y 3,3% en febrero y marzo de 2020”.



Para el año 2019, los participantes del REM estiman la inflación nivel general en 54,9%, lo que marca una baja de 0,1 puntos porcentuales respecto del relevamiento previo. Además, los analistas del REM prevén una baja de 2,9% del Producto Interno Bruto (PIB) real para este año, contra el 2,5% de caída que estimó el Ministerio de Hacienda. A su vez, estimaron que en 2020 la actividad económica se retraiga 1,5%, contra un crecimiento del 1% que previó el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza.

Macri siguió con su gira "Sí, se puede" en Rafaela y pidió cambiar la Argentina para siempre

El presidente Mauricio Macri realizó hoy una convocatoria a "cambiar la Argentina para siempre", en un acto que formó parte de la marcha del "Sí, se puede" que encabezó en la ciudad santafesina de Rafaela, donde se impuso en las PASO del 11 de agosto pasado. Ante una multitud, que se congregó en torno a un escenario montado en el bulevar Santa Fe, en la zona de la Jefatura de Policía de Rafaela, el Jefe de Estado señaló que la invitación es a "cambiar la Argentina para siempre, en un país de trabajo, de respeto y de amor".

Los argentinos queremos que nos digan la verdad, no que la maquillen"



En el acto, segundo de la tarde tras su paso por la ciudad de Esperanza, Macri dijo que los argentinos "queremos que nos digan la verdad, que no maquillen la realidad, porque si sabemos cuál es la realidad la podemos cambiar y mejorar, porque juntos somos capaces de cualquier cosa". Luego, anunció que en febrero terminará la obra que traerá "el gas desde Recreo hasta Sunchales, cambiándole la vida a 34 mil familias", y remarcó que se está trabajando "en (las rutas nacionales) 34 y 19, para cuidarlos, y también hemos llevado urbanización y mejoras a los barrios Virgen del Rosario y Monseñor Zaspe". Ambos de Rafaela, ciudad ubicada a 100 kilómetros de Santa Fe capital.

Alberto Fernández se juntó con la cúpula dela UIA

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, y el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, coincidieron en que "la industria es una pieza clave en la producción nacional", pero evitaron avanzar en la discusión sobre una reforma laboral. En el inicio de la ronda de reuniones entre la UIA y los candidatos presidenciales, Fernández fue el primero en participar junto a su equipo económico y responder las consultas de los empresarios, en un encuentro que se extendió por más de dos horas y fue calificado por el postulante kirchnerista como "muy productivo", porque "tenemos muchos puntos en común" con la cúpula industrial.



Al retirarse de la reunión en la sede porteña de la UIA, Fernández manifestó: "Tuvimos una muy buena reunión, muy productiva, en la que hablamos de cómo encarar el futuro. Tenemos un diagnóstico muy parecido sobre el presente y sentí que tenemos un mismo ideal, la misma vocación de recomponer la industria".

Liberaron al dueño de Electroingenieria que comparó la causa cuadernos con la de la AMIA

Gerardo Ferreyra, el directivo de Electroingeniería al que este miércoles le revocaron la prisión preventiva en la causa de los Cuadernos de las coimas, dio a entender que hubo un "cambio" en la Justicia tras el triunfo del Frente de Todos en las Primarias de agosto. En ese contexto, Ferreyra pronosticó que el juicio por los Cuadernos no va a comenzar “nunca” -pese a que una parte ya fue elevada a la etapa de debate- e hizo una polémica comparación. “Claudio Bonadio elevó a juicio oral toda la causa, pero lo que me dicen mis abogados es que este juicio no va a arrancar nunca. Como el de la AMIA", lanzó, en diálogo con Radio con Vos.

Bonadio elevó a juicio oral toda la causa, pero me dicen que este juicio no va a arrancar nunca"

Un testigo desmintió la tesis del Gobierno sobre el derrumbe en el aeropuerto de Ezeiza

Una testigo aportó un dato clave en la investigación por el derrumbe de un andamio en la obra de extensión del aeropuerto internacional de Ezeiza. Se trata de una foto que tomó esa persona antes de la caída del andamio en donde se ve el estado de esa plataforma y los peligros de derrumbe. Incluso, esa misma persona, de acuerdo a lo consignado por el diario La Nación, les avisó a varios de los operarios que no se subieran al andamio minutos antes de la caída. Es decir que con su advertencia evitó que el número de muertes pudiera ser mayor.

¿Por qué es esto importante? Porque la primera hipótesis que intentaron instalar -tanto desde el Gobierno, como las autoridades del aeropuerto- es que el accidente se produjo cuando una grúa golpeó el andamio. La declaración de la testigo apunta directamente al estado de la plataforma y que no debería haberse usado.