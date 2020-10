La re re reaparición de Macri y Ginés reconoció errores con los testeos: las 7 noticias del día

Macri insistió en que su “gobierno económico” terminó en agosto de 2019 y criticó a su hermano Mariano

En su tercera entrevista televisiva en una semana, el ex presidente Mauricio Macri reconoció errores en materia económica y que no Juntos por el Cambio no tuvo grandes logros en esa materia, aunque insistió en que su “gobierno económico” terminó después de las elecciones primarias del 11 de agosto de 2019 donde se impuso por amplia diferencia Alberto Fernández.

“El dólar se me escapó a mí también, pero yo me fui con el dólar a $45”, sostuvo, a pesar de que al final de su mandato, el 10 de diciembre del año pasado, cotizaba a $67.

Macri acusó a Cristina Kirchner de “seguir dominando el sistema” y señaló que durante su gobierno no tuvo posibilidad de “alcanzar acuerdos profundos”.

“Ella dijo ‘vos no ganaste, vos estás ahí porque perdió un general que tenía yo por ahí en la provincia de Buenos Aires y vos no vas a poder gobernar. Fue una traba tras otra”.

Por otra parte, Macri acusó a su hermano de “canalizar su bronca de manera equivocada, diciendo un montón de cosas que no tienen nada que ver con la realidad, cosas que derivan de mis conflictos con mi papá e involucran a otras personas”, en referencia a su hermano menor, Mariano, que ofreció más de 17 horas de entrevistas grabadas y por mail al periodista Santiago O’Donnell, que la semana que viene lanzará el libro “Hermano”, donde se anticipan graves denuncias hacia los manejos del ex mandatario. “Mi madre está destrozada”, disparó el martes Macri durante la entrevista con Jonatan Viale, en Realidad Aumentada, por A24.