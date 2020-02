La respuesta de la sobrina de Alperovich luego de que denunciara un complot: "Las víctimas no somos culpables"

La sobrina del senador José Alpeovich, que lo denunció por abuso sexual con acceso carnal, dijo que se siente "liberada, segura y tranquila", luego de que en los últimos días el ex gobernador tucumano atribuyera las acusaciones en su contra a un complot vinculado a un tema familiar y político.

"Me siento liberada, segura y tranquila”, sostuvo la denunciante de 29 años en un texto que fue difundido hoy por su grupo de apoyo técnico, al mismo tiempo que subrayó que las víctimas de violencia sexual no son las culpables. “Tal como se ratificó en ambas sedes judiciales, de Tucumán y Buenos Aires, la causa es únicamente por abuso sexual, por los episodios denunciados y el único imputado es Alperovich. Solo esos hechos son los que se investigan”, remarcó.

El comunicado se dio a conocer este miércoles, luego de que en los últimos días se difundiera a través de medios de comunicación un escrito presentado por la defensa de Alperovich, que según la denunciante, intenta desviar el origen de la causa. En ese texto, el acusado denunció un complot en su contra, el cual involucraría temas familiares y a distintos funcionarios de la provincia de Tucumán.

En detalle, en el escrito que presentó ante el juez de la causa el pasado 31 de enero, el senador aseguró que el concejal David Mizrahi ejerció violencia de género sobre la denunciante y que sus enemigos usaron a la joven como instrumento para “arruinarlo para siempre”.

“Es falso que la crisis psíquica y física a la que aludió tuviera origen en los supuestos abusos. Ello obedeció a la situación de violencia de género grave que le produjo una tercera persona, Mizrahi, con quien mantiene una relación de pareja que debe ser investigada”, sostuvo y responsabilizó también al diputado nacional Carlos Cisneros, y al abogado Gustavo Morales de planificar la denuncia en su contra.

Además, también citó un ejemplo claro ocurrido mientras la joven trabajaba con él, en el cual ella prefirió viajar con el ex gobernador en el mismo auto, en lugar de ir en otro vehículo con el resto de sus compañeros. Como dos de los ocho hechos denunciados habrían ocurrido en un auto, Alperovich usó este momento para aclarar que su sobrina no le tenía miedo para nada.

"Cada vez que salíamos de viaje a alguna localidad del interior para participar en un acto proselitista, organizábamos una especie de caravana con varios autos. Sucedió que un día, en julio de 2018, en mi auto ya se habían subido varias personas. (La denunciante) se había sentado en el asiento del acompañante. ‘Sarita’, que llegó tarde y estaba embarazada de seis meses, se acercó al auto y se puso al lado de la ventana del asiento en el que estaba (la denunciante) con la intención manifiesta de que ella le cediera su lugar. Ella, sin embargo, no se movió (del sitio) y ‘Sarita’ se subió a otro auto. Sara la cuestionó sobre la base de que estaba embarazada, y de que era mi hija y candidata a legisladora. (La denunciante) contestó a ‘Sarita’ que ella era mi secretaria e intentó justificar su desplante. Imagine su señoría que, si supuestamente la tocaba cada vez que estaban con ella en el auto, le habría cedido su lugar a mi hija cuando se lo pidió", afirmó.

Aunque la presentación fue desestimada por el juez que lleva adelante la causa, Facundo Maggio, la decisión ya fue apelada por la defensa de Alperovich, por lo que el próximo viernes se realizará una audiencia para tratar este tema.

Para aclarar la situación una vez más, la chica de 29 años optó por sacar un comunicado en el que sostuvo que se encuentra muy tranquila, y que además está a disposición de la Justicia porque su único deseo es que sepa la verdad de lo sucedido. "Las víctimas de violencia sexual no somos culpables. No somos responsables. No somos el blanco", expresó por último, antes de decir que se mantiene expectante de las próximas medidas judiciales en la causa.

En las últimas semanas, Maggio hizo un llamado para que los testigos de las partes se presenten a declarar a partir de este miércoles, por lo que durante los próximos días estará a cargo de las indagatorias por parte de los testigos de la denunciante. Según informó el medio El Tucumano, este proceso se realizará hasta el próximo 11 de marzo.

La denuncia

El 22 de noviembre pasado, la sobrina del Alperovich, que trabajó junto a él en su última campaña para gobernador, lo denunció por violación en los tribunales de esa provincia y en la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), en la ciudad de Buenos Aires.

Al conocerse la acusación, Alperovich solicitó el 25 de noviembre una licencia de su banca como senador, que le fue concedida por un lapso de seis meses tras la aprobación de la Cámara alta.