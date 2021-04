La respuesta del Gobierno a la Corte y cómo sigue la vacunación: las 7 noticias del día

Sol Pérez "apuró" a su novio para que le pida matrimonio

Este lunes comenzó la semana de 'repechaje' en Masterchef Celebrity. Los 8 eliminados tendrán una nueva oportunidad de volver al reality. Sol Pérez regresó con todo por un lugar en el certamen y, mientras cocinaba lanzó una dura advertencia a su novio, Guido Mazzoni.

Hace unas semanas, Sol reveló sus ganas de casarse y tener hijos pero su pareja, con quien convive hace dos años, pero él no piensa lo mismo y eso ya le molesta.

“Lo que pasa es que yo soy tan buena en ese sentido, como que lo dejo, no tengo problema. No le hago escenas de celos, nada. Pero él piensa que yo actúo, para después de casarnos revelarme y ser mala”, reveló Sol hace unas semanas.

En su regreso a Masterchef, mientras cocinaba pescado, Marcelo Polino y Santiago del Moro se acercaron a su estación para ver sus avances y le preguntaron sobre el casamiento.

"El novio no afloja, en cada programa que hay lo sacamos al aire pero no hay caso", contó Polino y Sol acotó: "Estuve tanteando y dijo que en 2023”.

"Si mi novio no se quiere casar, me caso con alguno que me mande una buena propuesta", amenazó Sol a su novio.