La reunión de Fernández con la CGT, paro de colectivos y clandestina en Palermo: las 7 noticias del día

Denise Dumas se quebró al defender a José María Listorti: “Lo banco a muerte”

A raíz de la polémica que se generó entre la actriz Julieta Díaz y Mónica, la mujer de José María Listorti por un video de humor que la pareja protagonizó en redes, Denise Dumas salió a defender a su compañero de Hay que ver y, entre lágrimas, destacó lo buena persona que es.

Si bien hasta el momento el conductor del ciclo de El Nueve prefirió el silencio y no quiso tratar el tema en su programa, en la tarde del jueves, su compañera y amiga desde hace años aprovechó un comentario de las jefas de coach de “La Academia” -el nuevo concurso de ShowMatch- para hacer su descargo. “José María, te quiero decir que te re banco, sólo eso: te re banco”, repitió Lolo Rossi al despedirse del móvil. Su declaración sirvió como puntapié para que Dumas se adhiera al discurso de la bailarina y dijera lo que hace días quiere expresar.

“Bravo, ya que lo dijiste yo, como amiga de más de 15 años, como compañera que hemos laburado más de ocho horas por día juntos de lunes a lunes, yo lo banco a muerte como persona, como marido, como padre, como amigo, como hijo, como todo”, lanzó Denise mientras la también coreógrafa y bailarina Eugenia López Frugoni agregaba que era “fan absoluta de los videos de humor”.

A pesar de la incomodidad del humorista –que no emitió ningún tipo de comentario-, Dumas siguió con su defensa y decidió dedicarle unas palabras a su colega mirándolo a los ojos. “Yo te amo con toda mi alma”, expresó entre lágrimas.

En cuanto a los motivos por los cuales no se refirió antes a la polémica que despertó el video en el que él enciende una licuadora para no escuchar a su mujer, advirtió: “No hablé de esto ni salí a defenderlo porque él no quiso. Y obviamente, respeto la decisión de José María de no querer hablar. Obvio que estoy por llorar porque me enojó un montón. Él prefirió el perfil bajo, pero para todos los que no lo conocen, necesitamos decirlo”.

Antes de pasar al próximo tema, Dumas le envió un mensaje a Mónica, la mujer de su amigo. “Perdón y para cerrar: Moni, te banco a muerte también. Son una de las parejas más lindas que conocí en mi vida”, remató mientras Listorti le decía que no hacía falta que siga hablando.

Aquel clip, subido por la pareja a una conocida plataforma, fue compartido por Julieta Díaz, quien catalogó el humor del video de “viejo” y “de mal gusto”. La actriz, además, le ofreció a Mónica su oído si es que quiere hablar, generando un ida y vuelta con la esposa de Listorti en las redes.