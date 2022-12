La Scaloneta va por un lugar en la final y Cristina recusará al juez Ercolini: las claves del día

Gran Hermano: Agustín negó su desbarranco y aseguró que todo fue parte de una estrategia

El último eliminado en Gran Hermano 2022, Agustín Guardis, asistió a los estudios de Telefe para dialogar con el conductor del reality, Santiago del Moro, y el resto de los analistas de El Debate.

Sin pelos en la lengua, del Moro le mostró cuál fue su paso por Gran Hermano. El presentador indicó que el oriundo de La Plata pasó de ser “un abusado a un abusador”.

“Sos un caso muy extraño en este programa, en la Argentina y en el mundo. Y te voy a decir de frente, ahora que te tengo acá, un montón de cosas que se dijeron y que dije personalmente de vos. Porque no fuiste un participante más. Nunca había visto que la gente amara tan rápido a alguien”, comenzó el conductor.

Y siguió: “Vos pasaste de ser un pibe que pasaba desapercibido en ese grupo de 18 a un mimado por parte del público. Club de fans, famosos que hacían campaña por vos... Eso duró una semana. Y pasó algo en un momento que todo eso se vino en contra”.

“De hecho, yo públicamente el otro día, hablaba de abusador y abusado. Porque en un momento a vos se te señaló como una persona abusada dentro de la casa, porque Thiago (Medina) te había hecho una caricia, porque también eras señalado por tu sexualidad, supuestamente, o por un montón de cuestiones. Eso hace a la convivencia”, explicó.

Ante esto, Agustín respondió: “Está bueno que lo hablemos, porque a eso venía hoy. Un poco lo anticipaba, que tenía planeado salir esta semana o la otra, en todo caso. La salida de la casa fue la parte uno de mi jugada. Hoy acá con todos ustedes es la parte número dos. Y pronto se viene la número tres”.

“Lo que pasó fue que el juego no es perfecto y todas las jugadas no salen como uno quiere”, reconoció el reciente eliminado, quien reveló que quería salir de la casa, pero no de esa manera.

“Jugué tres semanas a cambiar mi comportamiento, que me costó muchísimo porque no es algo propio de mí ser como me han visto. Me he puesto un poco más pedante, me puse un poco más baboso por no decir paje...”, sumó.

El conductor, lejos de creerle, le manifestó que le preocupa el ciberacoso y lo calificó como un tema “grave”.

“No es algo lindo, fue un comentario totalmente desafortunado. Yo utilicé esa herramienta de juego pero fue equívoca. Esto no existe. Lo único que tengo en mi Drive son papers, proyectos de investigación inconclusos y letras de canciones que nunca voy a publicar. Me mandé un moco enorme”, concluyó Guardis.