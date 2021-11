La seguridad de Macri atacó a un periodista durante las elecciones: "¡Me pegaron tres piñas!"

A casi dos semanas de haber sido repudiado en las redes sociales por quitarle de las manos el micrófono a un periodista de C5N y tirárselo al suelo en el marco de su testimonial en la causa por espionaje a familiares del submarino ARA San Juan, Mauricio Macri volvió a cobrar protagonismo este domingo electoral.

¿Qué pasó? un cronista denunció que la custodia del ex presidente lo golpeó durante la cobertura en la escuela número 16 “Wenceslao Posse”, donde el líder de Juntos por el Cambio emitió su voto. "Uno de los de seguridad empezó a revolear piñas por abajo y a mí me pegó tres", denunció Emanuel Herrera, periodista de Radio AM750.

El ataque ocurrió este domingo pasadas las 11 de la mañana, cuando Macri se retiraba del colegio Wenseslao Posse, en Palermo, luego de haber ejercido su derecho al voto. Lógicamente, una decena de periodistas buscaron conseguir la palabra del ex presidente mientras se retiraba del lugar y fue en ese momento que al periodista le revolearon el celular y le propinaron empujones y golpes.

Herrera contó que el personal de seguridad le sacó el auricular que usaba para mantener el contacto con la radio, ya que se encontraba transmitiendo en vivo para Democracia 2021, el especial de cobertura electoral de la emisora. "En el momento en el que sale Macri de votar, hacemos la ronda de prensa y los de seguridad hacen como un semicírculo para que nadie se le acerque", detalló.

Y agregó: "Uno de los de seguridad empezó a revolear piñas por abajo y a mí me pegó tres. Lo grave es que la seguridad quiera alejar a los periodistas tirando piñas; eso es lo grave. No fueron golpes que me hayan dejado un moretón, pero es el hecho simbólico". Además. resaltó que en ningún momento hubo peligro alguno para Macri o su entorno: "Estábamos laburando a la distancia de siempre cuando se trabaja en la calle".

Así se llevaban detenido a Juan Ignacio Roncoroni.

Un hecho similar pasó en el Instituto Sagrado Corazón, en Vélez Sarsfield y California: la policía detuvo y trasladó a la comisaria 4ta de Barracas a Juan Ignacio Roncoroni, fotógrafo de la agencia española EFE, reconocido por haber sido premiado por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) en noviembre del 2020 con el primer premio en la categoría de fotografía de los galardones que anualmente concede. Allí estuvo detenido por más de cuatro horas.

Según indicaron fuentes policiales, un hombre de 36 años fue detenido por “desobediencia” luego de que ingresara a la institución para tomar fotografías para una agencia de noticias internacional. El fotógrafo fue demorado por la policía de la Ciudad de Buenos Aires por orden del fiscal Diego Espada, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 30 de la Ciudad, y recién fue liberado cuatro horas después

Mauricio Macri tuvo que presentarse el miércoles 3 de noviembre en la localidad de Dolores para declarar en la causa por espionaje a familiares del submarino ARA San Juan que lleva adelante el juez federal interino Martín Bava. Sin embargo, en el camino protagonizó un violento hecho con un cronista del canal C5N que no tardó en viralizarse y ser repudiado en las redes sociales cuando le arrancó el micrófono al periodista y lo tiró al suelo.

En el video tomado por las cámaras de televisión que se encontraban en ese lugar se puede ver cómo el líder de Juntos por el Cambio agarra el micrófono del periodista Nicolás Munafó y lo tira al piso, dejándolo inutilizado debido a que cayó sobre agua. Lo ocurrido, claro está, fue repudiado por el propio canal de noticias y por varios dirigentes del oficialismo, que lo acusaron de no respetar la libertad de expresión bajo el hashtag “Macri ataca a C5N”.

Horas después del ataque, Macri se refirió al violento hecho y en muy breves líneas, se disculpó con el periodista a su manera. "Mis disculpas por lo que pasó hoy al bajar del auto. Fue un acto reflejo al ver que se me venían los micrófonos encima. Lamento que haya terminado en el agua", escribió el ex mandatario, culpando una vez más a la prensa por su violenta actitud.