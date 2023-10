La Sociedad Psicoanalítica de Israel aseguró que Hamás tiene "una idealización perversa de la muerte"

Durante todo el fin de semana, el Gobierno israelí publicó fotografías demasiado gráficas de cadáveres de bebés y un número indeterminado de cuerpos quemados y hasta se llegó a especificar que Hamás ejecutó a un total de 40 niños. Además, según la oficina del Primer Ministro Benjamin Netanyahu, los menores decapitados fueron encontrados en el kibutz y el número de muertos continúa en crecimiento.

En este sentido, la Sociedad Psicoanalítica de Israel, se refirió directamente a este hecho mediante un comunicado difundido a los medios de comunicación, a diez días del primer atentado en la Franja de Gaza y resaltó que se trata de una “crueldad sádica” hacia bebés, niños, adolescentes y ancianos, perpetrados exclusivamente por el grupo islamita palestino y señaló que no solamente se trató de un crimen contra la humanidad, sino que además, no tiene nada que ver con reivindicaciones territoriales o conflictos".

Según la entidad, se trata de “una idealización perversa de la muerte y la tortura”, al resaltar también que desde el pasado 7 de octubre murieron más de 1400 israelíes, en su mayoría civiles. "Nosotros, los psicoanalistas de niños israelíes y los psicoanalistas en general, como el resto de los ciudadanos israelíes, estamos bajo un ataque traumático en curso tras los atroces actos de los terroristas palestinos de Hamás", señala el escrito.

En este sentido, la Asociación Internacional se lamentó: "En los últimos días estamos expuestos a la horrorosa evidencia de la masacre de civiles: niños, mujeres y ancianos en sus hogares y el secuestro de ciudadanos a Gaza con abusos y humillaciones que no se pueden describir con palabras", además, remarcaron que la "crueldad básica deja a muchos de ellos mutilados, violados y torturados tras haber sido obligados a presenciar el asesinato de sus padres y de familias enteras resulta impensable”.

En este sentido, sostuvieron que Hamás no solamente se trata de un objetivo hacia una religión en particular, sino que también tiene como objetivo “erradicar la humanidad entera”. "No se trata sólo de un crimen nacido del odio a los judíos, de un conflicto territorial o religioso, sino de un crimen contra la humanidad", se lamentaron.

La Sociedad Psicoanalítica resaltó también en que lo ocurrido el pasado 7 de septiembre significa una preocupación principal para todo el país, debido a que los niños que fueron secuestrados por Hamás en la Franja de Gaza con suerte siguen vivos y están cautivos por el grupo, lejos de sus padres, que no saben nada de ellos desde el estallido del conflicto. “Algunos quedaron despiadadamente huérfanos, ya que los terroristas maltrataron brutalmente a sus padres y a menudo los asesinaron mientras los niños se veían obligados a contemplar la horrible escena", se lamenta el informe.

"La selección sádica y deliberada de bebés y niños para maltratarlos, torturarlos y asesinarlos es un intento de destruir el vínculo más fundamental con la humanidad. Es un intento de aniquilar cualquier conexión con la vulnerabilidad, el desarrollo, el amor y la bondad", remarcaron desde la sociedad, que también se lamentó por la cultura del odio que provocó la crecida de la violencia hacia el pueblo israelí, ya que la mayor parte de los afectados -según comenta el comunicado- son civiles que no lograron resguardarse a tiempo.

Para la Asociación de psicoanalistas, incluso, el auge que tuvo el conflicto en la Franja de Gaza en las redes sociales generó una escalada de violencia aún más grave, por las grabaciones, y las retransmisiones de los grupos terroristas. En los últimos días, la red social TikTok aseguró que suprimió más de 500.000 videos e interrumpió unas 8.000 transmisiones en directo relacionadas con el conflicto. Por su parte, el Ejército israelí informó que al menos 199 rehenes fueron llevados a Gaza, una cifra superior a las estimaciones anteriores.

Finalmente, la Sociedad dijo que: "Todos los gobiernos y organizaciones para que hablen alto y claro, condenen estas acciones monstruosas y a sus autores, y pidan la liberación inmediata e incondicional de los niños israelíes secuestrados en Gaza". Por su parte y en esta misma línea, la investigación realizada por la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, informó que comenzará a recolectar evidencias sobre los crímenes de guerra cometidos por Hamás, debido a que se trata de un hecho “sin precedentes” no solamente en la historia de Israel, sino también a nivel mundial. “Los civiles deben ser siempre protegidos, y se debe cumplir con la obligación de protegerlos con el arreglo de la ley humanitaria internacional”. sentenció.