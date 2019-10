La sorpresa de un deportista chileno al enterarse de que operaron gratis a una colega en Santiago del Estero

Martina Tinis, una joven deportista chilena que viajó a Santiago del Estero para competir en la categoría de BMX, sufrió un grave accidente el domingo pasado, y mientras competía en la Copa del Mundo Supercross, sufrió una caída que le provocó una fractura cervical.

Por la gravedad del cuadro, la adolescente de 18 años tuvo que ser intervenida de urgencia en un hospital de la provincia, por lo que ahora se encuentra internada en recuperación. Ante esta situación, un colega suyo, el corredor chileno Francisco Borie publicó un video en su Facebook en el cual cuestiona a la clase política de su país, debido a que las autoridades chilenas no ayudaron en nada a la deportista, mientras que en la Argentina la atendieron en el hospital de manera gratuita.

"Al papá de Martina no le preguntaron si tenía un seguro complementario, o si su hija era una destacada deportista. No le preguntaron nada. A la Martina la tomaron y en menos de 12 horas la estaban operando", dijo conmovido y agradecido.

La caída de Tinis ocurrió el domingo pasado, mientras disputaba los octavos de final en Santiago del Estero. En el primer salto, por un roce con los rivales, se cayó hacia atrás y se golpeó la cabeza. Producto del golpe, la competidora se fracturó las vértebras 5 y 6 de la columna cervical y hubo un daño medular, por lo que los médicos que la atendieron debieron operarla de urgencia y todavía no saben si podrá volver a caminar.

"Soy Francisco Borie. Este video lo estoy haciendo para toda la clase política, quiero decirles que tengo una vergüenza profunda, una pena enorme dentro de mi. Este video lo estoy haciendo por la envidia y el respeto que les tengo a los argentinos. Yo conozco a Martina Timis hace muchos años, es amiga de mi hija. El fin de semana pasado, corriendo una de las fechas del circuito en Santiago del Estero, tuvo un accidente muy grave, que la mantiene hoy en día hospitalizada. Martina viajó con la selección chilena, representado a Chile en un campeonato de mundo y resulta que el Comité Olímpico no la ayuda en nada", disparó Borie en su video.

"Argentina es un país que está en crisis, tiene el 35% de su población bajo la línea de pobreza, en Chile estamos cerca del 8%, la diferencia es notable. Nosotros somos la economía más abierta del mundo, y resulta que en ese país de 35% de pobres no le preguntaron a la Martina si era una destacada deportista, no le preguntaron al papá de la Martina si su hija era una súper talento para el deporte. No le preguntaron si tenía un seguro complementario, no le preguntaron nada. A Martina la tomaron y en menos de 12 horas la estaban operando. Ahora la están cuidando y le están entregando toda la ayuda médica posible, sin pagar nada. El gobernador de Santiago del Estero le ha facilitado a la familia un avión sanitario para traladarla a Chile cuando sea necesario, esto es ser ser humano", sumó conmovido.

Además, en la grabación contó también que su hija sufrió un accidente en la misma provincia hace unos años, y que él quedó sumamente sorprendido cuando se enteró de que no tenía que pagar en el hospital donde la habían atendido.

"Cuando salí del hospital, salí acongojado. Sentí de los argentinos un apoyo notable. Señores políticos, ustedes son los encargados de que nosotros los chilenos podamos vivir mejor. Son los encargados de velar por que nuestras futuras generaciones tengan una vida mejor. ¿Pero qué pasa con ustedes? No pagan impuestos, tienen sueldos millonarios, tienen un mes de vacaciones, cientos de asesores, nosotros pagamos los impuestos, y ¿qué pasa con la ley Guga, que se supone tiene que proteger a nuestros deportistas cuando están en el extranjero y sufren accidentes? ¿Dónde está la ley, esperando qué?", cerró indignado.