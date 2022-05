La suba de casos que viene, los cuidados y cómo saber si es resfrío o Covid-19

Si bien parecía que los casos venían en baja, y así sucedió durante los últimos meses, la realidad es que los positivos por Covid-19 están subiendo en la Argentina, tal como lo habían anunciado los expertos. Aunque hasta el momento se trata de un aumento de infectados controlado, no es difícil pensar que pronto habrá una nueva ola que hará que los enfermos se vuelvan a multiplicar, aunque esta vez la diferencia es que la mayoría de la población cuuenta con al menos tres dosis de la vacuna.

Sucede que la llegada del frío hizo que las reuniones y el encuentro entre personas pasara a darse puertas adentro, lo que generó que los casos tanto de influenza (H3N2) como de coronavirus (y de otras infecciones) aumentaran. Si bien es cierto que este año los casos de gripe se anticiparon y comenzaron mucho antes, de hecho hubo un brote hace poco, es esperable que los contagios sigan al menos en los tres meses que tenemos por delante con bajas temperaturas.

Por eso mismo, es importante estar alerta ante la aparición de síntomas, al mismo tiempo que durante las próximas semanas será necesario cuidarse lo máximo posible para evitar contagios masivos. El uso de barbijo, la distancia social y los recaudos en encuentros que no son al aire libre serán fundamentales.

Los casos de Covid-19 están en alza.

En diálogo con BigBang, Gabriela Piovano, médica infectológa del Hospital Muñiz, explicó que el coronavirus se transmite de persona a persona por la parte respiratoria, y que mayormente hay un elevado número de personas que son asintomáticas porque tienen una alta inmunidad, lo que repele la infección.

Sin embargo, comentó que como hoy en día en todo el mundo los ciudadanos están vacunados con dosis que no sirven para detener el contagio (pero sí para aliviar los cuadros), lo que ocurre es que cada tanto, con la circulación de gente que hoy en día ya hay porque no existen restricciones, se forman olas que hacen aumentar los casos en un determinado momento.

"Cuando se larga una ola que sube realmente, como pasó en el caso de la variante Delta y después con Ómicron, lo que pasa es que en dos o tres meses todos estamos en contacto y desarrollamos alguna clase de inmunidad, con lo cual no nos volvemos a contagiar en ese momento, pero cuando termina de dar la vuelta, ocurre que llega alguien de afuera o alguien que no está vacunando se contagia y así genera una nueva variante que es tan diferente que hace que ya otra vez la vacuna no sirva para frenar la circulación, y se vuelve a armar una nueva ola", indicó sobre los diferetes brotes que ya hemos vivido con el Covid-19.

Hay que cuidarse de la gripe y los virus respiratorios.

El brote de Covid-19 que viene

De hecho, si bien actualmente la situación epidemiológica del país está controlada, lo cierto es que la cantidad de infectados va en aumento, y con la llegada del frío en los meses que se avecinan, es más que probable que dentro de poco haya una nueva ola.

"Durante la época de frío, la gente se reúne adentro, ese es el problema, pero este virus brotó en primavera y verano también, entonces el contagio tiene que ver con la cercanía entre la gente. En cada ola, se va a morir aquel que es suceptible, y en la próxima esa persona no se va a morir, y por eso cada vez vas a tener menos personas graves y fallecidos, pero siempre en la medida que no surja una variante que pueda ocasionar enfermedad en personas que antes no lo hubiera hecho", aclaró.

"Obviamente, las personas que tienen enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales, hepatiticas, etc, toda situación de compromiso del estado general, eso lo puede predisponer a que si agarra Covid-19, tenga una mala evolución. Lo mismo ocurre con cualquier infección respiratoria, que se convierte en un factor que puede desencadenar en una persona con antecedentes un cuadro de mucha gravedad y su posible mortandad", mencionó Piovano.

Por eso, lo que recomienda es cuidarse del frío y de las infecciones respiratorias que andan dando vuelta en esta época del año. ¿Cómo nos cuidamos? Según la especialista, lo más importante es vacunarse, y en segundo lugar, si alguien se encuentra con un cuadro respiratorio, no tiene que salir de su casa y eso evitará que contagie a otros.

Si tenemos síntomas, lo mejor es aislarse.

"Ahora que pasó la tercera ola y la gente empezó a circular de nuevo, comenzaron a predominar otros virus que, no es que no estaban, sino que han estado circulando en la población, pero con mucha más baja predominancia porque al estar el coronavirus y al estar la gente aislada, se protegía de la circulación masiva de, por ejemplo, el virus de la gripe, el neumococo, y demás. Pero en la medida en que la gente se empieza a juntar, obviamente va a haber una subida de casos, que ya la hubo", comentó respecto a la aparición de la influenza y los virus respiratorios y gastrointestinales que están circulando.

Cómo distinguir si tengo gripe o Covid-19

Sobre la influenza y el coronavirus, la médica comentó que en los casos leves, es difícil distinguir qué tiene la persona si no se hace un análisis para determinarlo.

"Los dos son cuadros gripales. El hecho de que la persona esté vacunada contra el coronavirus, y haya estado con gente con gripe, te lleva a pensar que puede tener influenza, y lo mismo en el caso contrario. La forma en que se puede saber es cuando el caso es grave, porque si la persona tiene neumonía, la que es por Covid-19 es muy característica y la neumonía por la gripe también, y son totalmente distintas las imágenes, entonces los que saben verlas, se pueden dar cuenta. Siempre el resultado final lo va a tener el análisis", mencionó a este portal.

No es fácil distinguir si se tiene gripe o Covid-19.

De igual modo, dijo que si se tiene gripe, es fundamental quedarse aislado para no contagiar a las personas que se tiene alrededor. "Puede pasar que la gente con la que estamos, no haya tenido contacto con la gripe que hoy circula, y puede tener un cuadro más grave. Si tenemos una abuela, tío o hermano de riesgo, no hay que ir a verlo ni tener contacto. A esta altura podemos empezar a practicar lo que aprendimos, porque si se muere un familiar, no te importa si es por Covid-19 o gripe. Hay que proteger al resto y evitar generar oleadas de infecciones que afectan a personas que por ahí podían seguir sanas si no tomaban contacto con estos virus", cerró.