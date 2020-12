La terrible amenaza de una médica "pro vida" a una mujer por estar a favor de legalizar el aborto: "Te voy a hacer conch...”

Luego de casi 20 horas de debate, la Cámara de Diputados votó -una vez más- el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que en esta oportunidad fue enviado al Congreso por el presidente Alberto Fernández. Tal y como sucedió en 2018, otra vez se le dio media sanción al proyecto, aunque esta vez la diferencia fue más amplia: 131 a favor, 117 en contra y solo seis abstenciones.

Pero mientras que solamente resta saber qué ocurrirá en la sesión que se llevará a cabo en la Cámara de Senadores el próximo martes 29 de diciembre, el proyecto sobre la interrupción voluntaria del embarazo de manera legal y segura hasta la semana 14 sigue generando opiniones encontradas. De hecho, las redes sociales colapsaron con mensajes a favor y en contra de la ley luego del intenso y maratónico debate en Diputados.

Y sin ir más lejos, una médica mendocina cobró gran popularidad a raíz de un fuerte y contundente mensaje, cargado de insultos y odio, que le envió a través de Facebook a una mujer que apoya la implementación del proyecto sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo. ¿La razón de tamaña agresión? La víctima de esta historia solamente le habría dado un “me divierte” a un comentario que realizó la profesional de la salud en contra del proyecto.

Todo comenzó cuando Denise Llorens, una rionegrina de 37 años, madre de tres hijos y estudiante, se topó en su casilla de mensajes con el desagradable mensaje de la nefróloga Marisa Belinda Manno, que se desempeña en el Servicio de Hemodiálisis del Hospital Central de la provincia de Mendoza. En el audio, que circuló durante este domingo, se puede escuchar a la médica insultar y hasta amenazar a Denise.

"Así que te reís de lo que yo comento en el Facebook, ¡puta asquerosa! Soy médica, cuando quieras asesinar a tu hijo, que estaría bueno que asesines a tu hijo porque va a ser la misma cagada asquerosa que vos, y caigas en mis manos, te voy a hacer concha. Con mis enfermeras ya tenemos todo planeado lo que vamos a hacerles a ustedes, putitas asquerosas, cuando lleguen", se la escucha decir a Manno.

Y agrega: "Te vamos a hacer recontra concha, te va a doler hasta el alma, ¡puta asquerosa, puta reventada! Reíte ahora… reíte puta porque nosotras con las enfermeras ya nos estamos riendo de todo lo que les vamos a hacer. ¡Asquerosa, diabólica, asesina, puta!". El audio fue dado a conocer por el portal de Mendoza, El Otro diario, quien además pudo dialogar con la víctima de esta historia.

En su descargo, Denise explicó que el desagradable mensaje de la médica le llegó durante la madrugada y aclaró que no tienen ningún tipo de relación con ella. "Como no tenía agregada a esa persona en Facebook, y solo me había llegado la solicitud del mensaje, entonces quedó ahí. Pensaba que sería algo sin demasiada importancia y recién el sábado a la noche lo escuché. ¡Quedé helada!”, sostuvo la mujer.

A su vez, la estudiante del Profesorado de Educación Primaria explicó que el trato de Manno para con ella le generó cierto miedo e incertidumbre. “No podía creer por qué me lo había mandado a mí, se ve que le di ´me divierte´ a algún comentario, jamás comento una publicación pro-vida porque sé que siempre es para insultos”, especuló, aclarando que nada podría justificar semejante reacción de la médica.

Si bien quiso denunciar a la nefróloga por su agresivo y amenazante mensaje, las autoridades policiales le informaron que no podrían tomarle la denuncia por que vive en Río Negro. “Me quedé helada, porque no la conozco, no sé de dónde es, ni cuándo puedo haber hecho algo que le molestara tanto para decir esas cosas tremendas que me dijo. Estoy helada, realmente anonadada con esto que pasó", sostuvo Denise.

Y cerró: "Ojalá que no quede en nada. A mí no me va a tener que atender nunca esa médica, yo tengo hijos grandes, uno de 18, uno de 13, tengo un bebé de 7 meses y me hice ligadura de trompas, yo nunca voy a necesitar que una mujer así me atienda, pero otras mujeres seguramente sí, y no tiene derecho a amenazar a nadie. Mi lucha, mi pensamiento y todo lo que siento es por las que ya no están, por las que tienen que morir en abortos clandestinos porque hay un Estado ausente. Ojalá que pase algo bueno. Esto tiene que generar algo bueno”.