La terrible interna familiar que envuelve a la novia de Eduardo Celasco, el ex yerno de Susana Giménez

Eduardo Celasco, el ex esposo de Mercedes Sarrabayrouse, la hija de Susana Giménez, fue denunciado en las últimas horas ante la Justicia por haberse llevado sin permiso a la hija de su actual pareja, Florencia Fiorini. Según acusó el padre de la nena de ocho años, su ex mujer y Celasco hace 15 días se llevaron de la escuela a la menor de edad, y desde entonces él no la puede ya que tampoco conoce su paradero.

En medio del escándalo familiar, y total contraposición con lo que plantea el papá de la niña, el abogado de Fiorini sacó un comunicado para apaciguar las aguas, y aseguró que la nena y su papá tienen contacto, y que la denuncia es "absurda".

La acusación contra Celasco y su novia es por "sustracción de menores", delito que figura en el artículo 146 del Código Penal. La abogada Martina Raffetto, quien representa a Gerónimo Odriozola, el papá de la nena de ocho años, explicó a BigBang que la ex pareja tenía un régimen de visitas ya establecido, pero que a pesar de eso, la mamá de la niña la cambió de escuela sin permiso y no deja que su padre la visite.

Raffetto además indicó que este miércoles efectivos de la DDI de La Plata encontraron a la nena junto a su madre en una casa de la Capital Federal, en un domicilio que no es el habitual, y que esta tarde Fiorini fue notificada por la causa en su contra.

"Hay un régimen de visitas, eso no está suspendido. Ella sacó a la nena del colegio sin permiso del padre, y eso es muy grave", aseguró la letrada.

Por su parte, el letrado que representa a la novia de Celasco, explicó que la denuncia "es absurda" y que "no reviste el menor asidero legal". "Florencia Fiorini tiene a su cargo el cuidado de la menor y la niña ha estado en contacto permanente con el padre. Lo que sucede es que existen varios y extensos procesos contra Odriozola, como alimentos y cuidado personal, mientras que asimismo oportunamente se promovieron contra Odriozola sendas denuncias por violencia ejercida a Florencia", aclaró el doctor Marcelo Szelagowski.

"La resolución del conflicto sigue su curso en sede de familia, como uno de los miles de procesos que existen en el país y no reviste ningún carácter atípico o extraordinario, sencillamente la denuncia penal promovida no es nada más que una estrategia errada de ventilar en los medios cuestiones que son irrelevantes en procura de armar un escándalo", sumó el abogado.

Respecto a estas denuncias por violencia de género, Raffetto aclaró que en realidad la joven cantante interpuso en 2018 varios pedidos de restricción perimetral contra Odriozola, pero que la Justicia se los dio bajo su propia responsabilidad. "Le dieron las perimetrales, pero no hay fundamentación", aclaró.

Anteriormente, la abogada del papá de la nena contó a BigBang que no es la primera vez que su cliente tiene problemas con la mamá de su hija y con Celasco, ya que el año pasado él firmó una autorización para que la menor pudiera irse con su madre y su pareja a Uruguay, pero que Fiorini no cumplió con su parte, y se quedó con la nena durante un mes en el campo que el ex yerno de Susana Giménez tiene en Carmelo.

Incluso, el papá de la nena ya fue amenazado en otra oportunidad por Celasco, ya que cuando se llevó a la niña a Uruguay, le dijo que él tenía mucho poder, y que lo iba a usar para sacar a la menor del país cuantas veces quisiera.