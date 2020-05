La triste historia de Sofía, la beba de 13 días que fue vendida y recuperada: "Pagaron con dólares falsos"

El escándalo salpicó a la localidad bonaerense de Carlos Spegazzini y a Villa Giardino, provincia de Córdoba, por igual. Daiana Fazio (26 años) y Gustavo Ugarte (46) fueron detenidos por vender a su hija, de tan solo 13 días de vida, el pasado 11 de mayo, cuando se encontraron con Carolina Bakker (46), la compradora, también detenida, en Cañuelas, para hacer el intercambio de la nena por dinero.

La pequeña, de nombre Sofía, nació el 28 de abril en el hospital en esa localidad de Ezeiza, pero sus papás ya habían comenzado a planear su futuro lejos de ellos cuando aún estaba en la panza. El intercambio se realizó en una plaza ubicada sobre la calle Leandro N. Alem, entre Lara y Libertad, a metros de la terminal de micros de la localidad bonaerense.

Hasta el momento no se sabe por cuánto dinero vendió la pareja a Sofía, pero tras las primeras pericias que se realizaron en los teléfonos celulares de ambos surgió el primer dato: la mamá de la beba había buscado cuándo era el valor de 80 mil dólares en pesos.

El caso, que se encuentra en manos de la UFI Nº 1 de Cañuelas, se dio a conocer a raíz de una vil mentira de Fazio y Ugarte. Ambos aseguraron, al notar que el monto en dólares resultó ser falso, que habían secuestrado a la pequeña Sofía.

La versión de la pareja estaba “floja de papeles”: según señalaron, se habían encontrado con una amiga, que sería Carolina Bakker, y que, en un descuido de parte de la madre, la mujer se la había arrebatado, así sin más, y se la había llevado consigo a bordo de su auto.

La pareja dio detalles precisos de Bakker, como por ejemplo que se movilizaba en una camioneta Chevrolet Trucker blanca con vidrios polarizados. A partir de ahí, se inició una investigación que derivó en la búsqueda del vehículo y su recorrido a través de las cámaras de seguridad.

En el ínterin, la pareja contó que conocieron a Bakker a través de las redes sociales y que desde entonces mantenían una relación de amistad. Fazio y Ugarte declararon por separado y los investigadores descubrieron inconsistencia y contradicciones en sus relatos.

Fue entonces que, al presionar a la mujer, ésta se quebró y confesó que había pactado vender a su hija tras el nacimiento, pero aclaró que, al arrepentirse, Bakker se la arrebató. Algo que no era del todo cierto, debido a que la transacción sí se llevó a cabo, pero terminó en una suerte de estafa.

Ambos fueron inmediatamente detenidos, al igual que la compradora. En la casa de la pareja hallaron un sobre con un fajo de 32 billetes de 100 dólares falsos. El video de una cámara de seguridad muestra el momento en que las partes hacen un pasamanos tras lo cual Bakker se sube a la camioneta con la criatura y se marchan.

La beba fue rescatada en las últimas horas. “Yo le iba a salvar la vida”, fue lo único que atinó a decir la compradora, de 49 años, no bien le pusieron las esposas.

Bakker fue detenida e imputada por el delito de afectación de la identidad de un menor, que prevé una pena de entre 2 y 6 años de cárcel. Ya se pidió que la causa pase a un juzgado de Córdoba.

Por su parte, los progenitores de Sofía quedaron imputados de los delitos de falsa denuncia, falso testimonio y promoción de la supresión de identidad. La pena de este último es de 3 a 10 años de prisión. Ambos se encuentran detenidos en una dependencia policial de Quilmes.

El papá de la compradora, Juan Carlos, de 89 años, fue el encargado de darle el dinero para comprar a la beba. Según confesó, pagó $500 mil con giros del Banco Nación y el Correo Argentino. Y mostró los comprobantes. También dijo que, como el padre biológico, lo seguía presionando por más dinero, decidió “fotocopiar billetes” y mandárselos: fueron u$s 3.200 falsos.

En ese contexto, el hombre habló a través de Facebook con Nosotros a la mañana y defendió la postura de su hija disparando con las situaciones de Mirko y Dionisio, hijos de Marley y Flavio Mendoza. “Nunca le pregunté si tuvo problemas para adoptar, qué sé yo. Pero hay parejas de gays que han adoptado, los veo en la televisión. Son gays y han adoptado”, dijo.

Y luego criticó a los famosos que se transformaron en padres a través del método de vientre subrogado en el exterior.

“¿Cómo tienen chicos todos esos famosos? Porque tienen plata. Nadie les dice nada. Como Flavio Mendoza y Marley, que andan en la televisión diciendo 'tengo un chico'. No sé de dónde lo sacaron, pagaron cinco millones”, afirmó.

Y sentenció: “A esos nadie les dicen nada, ustedes no les dicen nada. ¿Por qué no los entrevistan a ellos? Dicen 'usted robó, pagó'. Ellos sí pagaron, yo no tengo el dinero para pagar, le mandábamos lo que podíamos, lo que juntábamos”.

Sofía está bajo la guarda de una familia cordobesa luego de que fuera acogida por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia Córdoba (SENAF). Su ingreso al sistema asistencial comenzó el mismo 11 de mayo en que fue vendida cuando sus papás denunciaron que se la habían robado.