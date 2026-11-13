La UBA recaudó más de USD 2,2 millones para el Clínicas: los guantes del Dibu fueron la joya más codiciada

Dos millones doscientos mil dólares. Esa cifra, que la universidad pública no recibe del Estado, la consiguió en una sola noche. La primera subasta de la UBA a beneficio del Hospital de Clínicas "José de San Martín" reunió a más de 800 personas en la Facultad de Derecho y superó el objetivo: esa plata alcanza para comprar la plataforma robótica quirúrgica que el hospital necesita y que el Gobierno de Javier Milei, con su motosierra sobre la universidad y la salud pública, no garantiza.

Fue una noche cargada de emoción y de una pregunta incómoda: qué tiene que pasar para que la universidad más importante del país salga a rematar guantes, camisetas y gorras para equipar su hospital escuela. Mientras el Gobierno incumple la Ley de Financiamiento Universitario, la comunidad de la UBA eligió no esperar: en menos de un mes, en diciembre, lanzará la licitación para adquirir el robot .

La velada arrancó con la piel de gallina: Abel Pintos entonó el Himno Nacional e Iván de Pineda tomó la conducción. En el salón estaban el rector Ricardo Gelpi, el vicerrector Emiliano Yacobitti, el director del Clínicas Marcelo Melo, decanos, directores de hospitales universitarios, autoridades de los colegios de la UBA y figuras de la política, el empresariado y la cultura.

Noche de subasta para el Clínicas

Gelpi abrió con una síntesis de lo que estaba en juego: "Aquí se formaron generaciones de argentinos y argentinas que pusieron de pie al país". Yacobitti celebró el logro con euforia: "¡Nos lo propusimos y lo cumplimos!". Y Melo, el director del hospital, dejó la frase más fuerte de la noche: " La enfermedad no distingue entre ricos y pobres. Y la calidad de la medicina tampoco debería hacerlo ".

El corazón de la noche fue la subasta solidaria, con una veintena de objetos donados por figuras del deporte, la música y el arte. Los guantes autografiados por Emiliano "Dibu" Martínez, el arquero campeón del mundo en Qatar 2022, se vendieron por $20.000.000. El mismo monto pagaron por la camiseta de la Selección de básquet de Manu Ginóbili.

La gorra firmada por Franco Colapinto se fue en $8.000.000, y las camisetas de Cristian "Cuti" Romero, Enzo Fernández y Julián Álvarez, rematadas en un lote, alcanzaron los $15.000.000. Cada martillazo se celebraba con gritos de gol porque detrás de cada cifra estaba un pedazo del robot que va a operar a pacientes que no pueden pagar una cirugía privada.

Noche de subasta para el Clínicas

Cabe recordar que la recaudación no termina acá. La plataforma robótica se financiará con aportes de empresas, instituciones, donaciones y pequeñas contribuciones particulares, y para sumar más gente la subasta continuará online el jueves 19 de noviembre a través del portal del Banco Ciudad. El objetivo, según Melo, es democratizar el acceso a la tecnología para que la medicina de excelencia no sea un privilegio.

La subasta de la UBA dejó una imagen que emociona y duele a la vez: una universidad que se pone de pie y una sociedad que responde, frente a un Estado que mira para otro lado. Estos son los lotes que saldrán a la venta el 19 de noviembre: