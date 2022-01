La UE eliminó a la Argentina de la lista de países que entran sin restricciones: qué cambia ahora

Debido a la suba de casos, y por una reciente decisión del Consejo de la Unión Europea (UE), Argentina, Australia y Canadá ya no forman parte de la lista de países que pueden viajar a Europa sin restricciones.

La información fue publicada este lunes en la cuenta oficial de la Unión Europea Argentina. "Debido a la situación epidemiológica, tras una decisión del Consejo de la UE de hoy, las condiciones para viajar, desde Argentina, a los diferentes países de la Unión Europea podrían cambiar (testeo, cuarentena, tipo de vacuna, etc)", indicaron.

En un comunicado donde detallaron la situación, indicaron: "Los viajes no esenciales a la UE desde países o entidades que no figuran en el Anexo I están sujetos a restricciones de viaje temporales. Esto es sin perjuicio de la posibilidad de que los estados miembros levanten la restricción temporal de viajes no esenciales a la UE para viajeros con todas las vacunas. Tal y como establece la recomendación del Consejo, esta lista seguirá siendo revisada cada dos semanas y, en su caso, actualizada".

Sucede que cuando la situación estaba mejor a nivel mundial, se autorizó a ciertos países a entrar a Europa sin restricciones temporales. Entre ellos estaba la Argentina, pero ya no, debido al aumento de casos.

Sin embargo, otras naciones sí puede entrar a partir del 17 de enero de 2022, por lo que los Estados miembros deben levantar gradualmente las restricciones de viaje en las fronteras exteriores para los residentes de los siguientes terceros países:

Baréin

Chile

Colombia

Indonesia

Kuwait

Nueva Zelanda

Perú

Katar

Ruanda

Arabia Saudita

Corea del Sur

Emiratos Árabes Unidos

Uruguay

China, sujeta a confirmación de reciprocidad

Hong Kong

Macao.

Qué cambia a partir de ahora

De esta forma, pueden viajar a la UE personas vacunadas, viajeros esenciales y viajeros no esenciales de países en la lista de la UE. Así, los que hayan recibido la última dosis recomendada de una vacuna aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos ( EMA), al menos 14 días antes de la llegada, entrarán sin problema.

Los estados miembros también pueden levantar la restricción de viajes no esenciales para las personas que hayan recibido la última dosis recomendada de una vacuna después de haber completado el proceso de listado de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos 14 días antes de la llegada.

También se debe permitir viajar a los viajeros con una función o necesidad esencial: aquellos profesionales de la salud y del cuidado de personas mayores; investigadores de la salud; trabajadores fronterizos; trabajadores de temporada en la agricultura; personal de transporte y gente de mar; trabajadores altamente calificados si su empleo es necesario y el trabajo no puede posponerse o realizarse en el extranjero; diplomáticos; personal de organizaciones internacionales; personal militar y trabajadores de ayuda humanitaria; pasajeros en tránsito; pasajeros que viajen por motivos familiares imperativos; personas que necesitan protección internacional o que viajan por otras razones humanitarias y personas que viajan con fines de estudio.

Finalmente, los viajeros no esenciales de los países de la lista (en la cual la Argentina no está) deben poder viajar a la UE.

Por otro lado, todas las personas que viajen desde cualquier país por un motivo esencial o no esencial deben haber dado negativo para COVID-19 en una prueba PCR realizada no más de 72 horas antes. Además, los estados miembros pueden exigir el autoaislamiento o la cuarentena por un período de hasta 14 días, así como más pruebas de COVID-19 según sea necesario durante el mismo período.