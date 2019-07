La adolescente Rocío Guagliarello, única sobreviviente de la persecución policial a los tiros que terminó con cuatro jóvenes muertos en la localidad bonaerense de Monte en mayo, aseguró que no va a parar "hasta hacer justicia" por ellos y lamentó los sueños y los proyectos que les "arrebataron" a todas las víctimas en ese hecho.



La carta, difundida por la revista La Garganta Poderosa, fue dirigida por Guagliarello a su mejor amiga, Camila López (13), quien murió en el incidente junto a Danilo Sansone (13), Carlos Aníbal Suárez (22) y Gonzalo Domínguez (14).



"Les prometo que no vamos a parar hasta hacer justicia. Voy a seguir por ustedes, hasta el final. Por los sueños que les arrebataron, por nuestros proyectos, por nuestras risas, por el dolor que nos causaron, por cada lágrima de nuestros papás y porque se llevaron una parte de mi corazón. Espero que estén bien y siempre que encuentre 4 estrellas brillando voy a saber que ustedes me están guiando", afirmó la adolescente.



Tras recuperarse tras un mes de internación, Guagliarello también le manifestó a su amiga: "Hoy veo todo extraño. En la memoria nadie muere, pero no sabés cómo duele, no te imaginás la falta que me hacés y cómo me gustaría que estuvieses. Te extraño".



"Extraño tu voz, tu risa contagiosa, tus consejos, tu carácter muy fuerte, ese por el que tanto chocábamos. Extraño quedarnos largas horas a la madrugada mirando «Casi Ángeles», que ya la estoy terminando, pero sola", continuó.



Pero, agregó, "lo que más me duele es que voy a extrañar a mi compañera de banco, con la que siempre nos sentábamos al fondo, donde los profes nos retaban por reírnos tan fuerte, pero así y todo, nunca lograron separarnos".



La carta se conoció días después de que la intendenta de Monte, Sandra Mayol, concurrió al Concejo Deliberante de esa ciudad, donde fue interpelada durante dos horas por el hecho en presencia de familiares de las víctimas.



"Estudiadas judicialmente todas las posibilidades, no existe nada que deban reprocharme", aseguró Mayol en una carta difundida poco antes de concurrir el lunes al Concejo y sostuvo que lamentaba "con profundo dolor" que un hecho que "nunca debió ser politizado" haya sido llevado a ese cuerpo "en plena campaña electoral".



También agregó que para la Justicia ella es "un testigo vital en la causa" y que su "aporte de evidencias trascendentes a la investigación han permitido detener a los responsables".





En tanto, el miércoles, la Cámara de Apelaciones de La Plata confirmó el procesamiento con prisión preventiva de los nueve ex policías y el secretario de Seguridad de que están detenidos por el hecho, según informaron fuentes judiciales.



El tribunal de alzada rechazó los pedidos de excarcelación interpuestos por las defensas de los procesados y ratificó la prisión preventiva que dictó el juez de Garantías de La Plata, Eduardo Silva Pelossi.



En el fallo, los camaristas mantuvieron el procesamiento por "homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de arma de juego consumado y en tentativa" de los ex policías Rubén García, Leonardo Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez.



En la causa, se dio por acreditado que el 20 de mayo esos efectivos se encontraban a bordo de los patrulleros que persiguieron a los jóvenes y desde donde se efectuaron los disparos que provocaron que el auto Fiat 147 conducido por Suárez se estrellara contra un acoplado estacionado en la colectora de la ruta nacional 3.



Los jueces ratificaron además la preventiva para los policías Franco Micucci, José Manuel Durán, Melina Blanco y José Alfredo Domínguez por "falsedad ideológica de instrumento público agravado, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público".



Y, por encubrimiento agravado, hicieron lo mismo con el teniente Héctor Enrique Ángel y la ex secretario de Seguridad del Municipio, Claudio Martínez.



Pese a la apelación de la fiscalía, la Cámara también ratifico la libertad de los oficiales Cristian Righero y Juan Gutiérrez, beneficiados con falta de mérito por encubrimiento y falsedad ideológica, y la de la ex policía Nadia Genaro, que había sido detenida por "falsedad ideológica de instrumento público".