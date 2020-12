La Unión Argentina de Rugby le quitó la capitanía de Los Pumas a Matera y el jugador pidió disculpas por las "barbaridades" que escribió

La Unión Argentina de Rugby (UAR) le quitó este lunes la cinta de capitán a Pablo Matera y lo suspendió del Seleccionado Nacional, al igual que a los otros dos jugadores Guido Petti y Santiago Socino, por considerar que publicaron hace años en Twitter “comentarios discriminatorios y xenófobos”.

El escándalo dentro del mundo del rugby comenzó durante este lunes, cuando Los Pumas empezaron a ser duramente criticados después de que no homenajearan a Diego Maradona en el partido que disputaron el pasado sábado contra los All Blacks.

Antes del encuentro, la selección de rugby de Nueva Zelanda realizó su tradicional Haka, que en esta oportunidad llevaron a cabo para recordar al "Diez". Sin embargo, el equipo argentino se llamó a silencio, y en lugar de continuar con el homenaje, decidió empezar el partido.Los Pumas se limitaron a lucir un brazalete negro.

Esta actitud despertó enormes críticas en las redes sociales, donde este lunes empezaron a aparecer vergonzosos tweets de Pablo Matera, el capitán de Los Pumas. Aunque los mensajes fueron escritos hace años, entre 2011 y 2012, allí se ve como se refirió de manera despectiva respecto a los bolivianos, paraguayos y el personal doméstico.

Por ese entonces, el jugador tenía 18 años y ya formaba parte de la Selección argentina sub 19 (Los Pumitas). Sin embargo, no fue el único de quien se conocieron posteos xenófobos y racistas, ya que también aparecieron en escena tweets del rugbier Guido Petti, quien se burló y habló de manera despectiva de una empleada doméstica, también ocho años atrás.

De esa época trascendieron además mensajes escritos del jugador Santiago Socino, quien realizó publicaciones contra Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto, además de chistes antisemitas.

Por esta razón, la UAR decidió sacarle la capitanía a Matera, y junto a Socino y Petti, se resolvió que los tres fueran suspendidos del Seleccionado Nacional "hasta que se defina su situación disciplinaria".

“Si bien los mensajes fueron expresados hace algunos años y no representan la integridad como personas que los tres mostraron durante este tiempo en Los Pumas, desde la Unión Argentina de Rugby condenamos cualquier expresión de odio y consideramos inaceptable que quienes las expresen, representen a nuestro país”, informaron desde la UAR en un comunicado oficial.

Más temprano, antes de que se hiciera pública la sanción, Matera había pedido disculpas en nombre de Los Pumas por no haber estado a la altura a la hora de homenajear a Maradona, y desde la cuenta del seleccionado, aclararon que Diego siempre fue una persona muy importante para el equipo.

"Sabemos que el homenaje que hicimos el fin de semana para Diego causó dolor y decepción en mucha gente, y queríamos decirles que de ninguna manera esa fue nuestra intención. Diego fue una persona que siempre nos apoyó y siempre nos acompañó", dijo el ex capitán.

Aún así, tras conocerse sus tweets, el jugador optó por cerrar su Twitter, aunque utilizó su cuenta de Instagram para pedir disculpas por las "barbaridades" que escribió.

“Pasé momentos muy duros. Estoy muy avergonzado. Disculpas a todos los que salieron ofendidos por las barbaridades que escribí. En ese momento no me imaginaba en quién me iba a convertir”, escribió el jugador de la Selección argentina de rugby en su cuenta de Instagram.

Del mismo modo, dijo que hoy le toca hacerse cargo de lo que dijo hace años, y aprovechó la oportunidad para pedirle perdón a su equipo y a su familia por la situación que están pasando por sus acciones.

La mención a la fecha no fue casual ya que el ahora ex capitán de Los Pumas expresó su enojó con la medida, aunque la aceptó, y se quejó porque se hayan puesto en el ojo de la tormenta tuits de él de cuando tenía 19 años. Esa postura, compartida con algunos jugadores del plantel, vislumbra lo que podría ser un enfrentamiento abierto entre la dirigencia y los jugadores.

Es por eso que hasta entradas altas horas de la madrugada, en el plantel se debatió que postura tomar. Aunque una gran mayoría quería hacer foco en que los tuits de los tres jugadores eran de cuando apenas eran mayores de edad, la UAR buscó hacer el control de daños lo más rápido posible, sobre todo luego de un año en el que la violencia de personas vinculadas al deporte - que quedó expuesta en el homicidio de Fernando Báez Sosa- generó un cimbronazo en el rugby.

Por su parte, Petti usó sus redes para decir que estaba muy apenado y avergonzado por lo que alguna vez había dicho." Sin ánimos de justificarlo por los ocho años que pasaron, esos mensajes, que hoy repudio completamente, no me representan en absoluto como a la persona que soy hoy", sostuvo.

“Quiero pedir disculpas a quienes pude haber ofendido con lo que dije en su momento y lo que repudio absolutamente. Nunca dimensioné lo que podía llegar a causar y no busco tampoco justificarlo con la inmadurez que me manejé. Pido disculpas también a mi familia y a mi club, es la manera en la que nunca quisiera representarlos”, agregó Socino.

Por el "The Rugby Championship" Los Pumas fueron derrotados el sábado pasado contra los All Blacks, y el próximo sábado se enfrentarán durante la madrugada contra Australia, en un partido que, muchos en las redes esperan que pierdan, como reprimenda a sus aberrantes comentarios y a su fría despedida de Diego Maradona.

En principio, los jugadores permanecerán en Australia hasta la finalización del Tres Naciones, que se dará el sábado venidero, en ocasión de un enfrentamiento ante el representativo local por la última fecha del certamen.

A eso se le sumó la difusión de una fake news que contenía un comunicado presuntamente oficial, con errores de ortografía, en donde se sostenía que Argentina se retiraría del Tres Naciones como consecuencia del impacto psicológico que tuvo la noticia de la difusión de los tuits de los jugadores.