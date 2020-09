La vacuna contra el coronavirus y la pregunta que nos hacemos todos: ¿cuánto durará la inmunidad?

Aunque varias vacunas contra el coronavirus están en etapas avanzadas de testeo, la viróloga y veterinaria italiana Ilaria Capua, actual directora del One Health Center of Excellence, de la Universidad de Florida (Estados Unidos) asegura que ninguna tiene en cuenta lo que dura el efecto inmune en el organismo, ya que es una enfermedad demasiado nueva.

"¿Fabricarías una vacuna cuyos efectos duren un mes y se deba administrar todos los meses? Claro que no. Lo que dicen hasta ahora es que dura dos meses. Si durará cuatro, si durará seis o si durará un año, todavía no lo sabemos. Por tanto, me parece, que cualquier afirmación es prematura", señaló en diálogo con la BBC.

Para Capua, este es un tema central también debido a los costos: la vacuna no puede ser demasiado cara, así que debe ser eficiente y duradera, para no requerir de tantas dosis.

La pandemia social

"Lo que debería ser parte del debate público en este momento es lo que haremos la próxima vez para evitar tal caos", reflexionó la viróloga.

"Necesitamos trabajar en las ciudades. Lo que pasó en Milán no fue lo mismo que pasó en Roma, en Asís o Perugia. En Nueva York sucedió algo diferente a Tallahassee y diferente a lo que pasó en Houston. Debemos tratar de entender cuáles son las debilidades, no solo del virus, sino de nuestra organización", agregó.

En ese sentido, subrayó que más allá de las características puntuales del virus, la pandemia tiene un ingrediente necesariamente humano. "La pandemia es la gente que lleva el virus a 'pasear', que no cumple las normas e insiste en vivir como antes", explicó.

Capua recordó que en 2010, habló de la llegada de una pandemia en una charla TED en Italia. "Y no fui solo yo quien habló de ello. Bill Gates también habló de esto y a nadie le importó", continuó. "Así que, por supuesto, tenemos que hacer que esta comunicación sea eficiente, hacer un mejor trabajo".

Paralelamente defendió a la OMS de acusaciones de que encubrió la acción de China en relación a la propagación del coronavirus señalando que el el mismo problema habría ocurrido (si el virus se hubiera propagado primero en Italia o en cualquier otro lugar.

"Las pandemias ocurren y no son como el meteorito que acabó con los dinosaurios. Durante el siglo pasado, de 1900 a 1999, hubo cuatro pandemias. A principios de este siglo, aparecieron cinco o seis virus potencialmente pandémicos. El gran problema de esta pandemia es que nadie tenía ni una pizca de inmunidad, mientras que en otras pandemias siempre quedaba algo de inmunidad cruzada por otros virus que pasaron antes", ilustró Capua sobre la novedad que significó el coronavirus.

Además, desestimó la posibilidad de que en Europa haya una segunda ola de infecciones tan fuerte como la primera, ya que las unidades de terapia intensiva se han fortalecido y los grupos vulnerables están más atentos a la prevención "Ciertamente habrá brotes de la enfermedad", advirtió de todas formas.