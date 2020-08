La vacuna de Oxford podría aplicarse desde enero: quiénes tendrán prioridad para recibirla

El anuncio realizado por Alberto Fernández generó expectativa y cierto grado de certeza, en el marco de la incertidumbre que se vive en el mundo -y en el país- por la pandemia de Covid-19. El acuerdo del Laboratorio AstraZeneca con la fundación Slim confirmó que la Argentina y México serán los países encargados de fabricar entre 150 y 250 millones de dosis destinadas a Latinoamérica, con excepción de Brasil. Se estima que estarán disponibles para el primer semestre del 2021 y "serán distribuidas equitativamente entre los países que así lo demanden", señaló el presidente.

En las últimas horas, el ministro de Salud, Ginés González García, aportó más información con respecto a los tiempos, costos y quiénes serán los primeros en recibir las vacunas. "Tendrán prioridad los adultos mayores, los trabajadores de la salud y los que tengan algún tipo de patología previa", señaló en funcionario. En concreto: los primeros en la lista serán los denominados pacientes de riesgo y el personal sanitario, que enfrenta día a día la atención de los pacientes infectados.

"El acuerdo es muy importante por varias razones. La producción local de una vacuna, nada menos con la que parece ser una de las mejores de las que se están desarrollando, tiene un avance que permite pensar que estará antes que las otras. Si a eso le sumamos que tiene un precio infinitamente menor, esta costaría como máximo cuatro dólares, porque está hecha con un sentido de bien común", celebró el funcionario.

El ministro destacó que las dosis estarán disponibles en el país en simultáneo con otras regiones del mundo, con mayor poder político y económico."Si está bien la vacuna, la vamos a tener antes y disponible como en el primer mundo. El miedo era que el país quedara relegado, dado que el hemisferio norte tiene mucho más poder económico".

La producción comenzará en las próximas semanas, incluso antes de que culmine la fase tres -encargada en verificar la capacidad de prevención del virus-. Esto no implica que será aplicada si no se verifica su efectividad. "Este es un ejemplo solidario, tanto de las empresas como de todos. Slim pone la plata para el desarrollo y, si sale mal, sale mal; es a pérdida. No vamos a esperar a que esté terminada la fase 3, donde se prueba que la vacuna es efectiva. Antes de que se termine va a empezar la producción y, si sale mal, se irá a pérdida".

"En el sentido solidario, la coalición que hace todo esto quiere que haya vacunas como mínimo para el 20 por ciento de la población de cada uno de los países latinoamericanos que la elijan. Eso quedará subordinado a lo que pida cada país", advirtió, al tiempo que anticipó: "La Argentina ya pidió a Oxford 11 millones de dosis. El que la necesite (en el país) la va a tener y será paga por el Estado".

En línea con las estimaciones del Gobierno, el director de Operaciones del Laboratorio mAbrixience, Esteban Corley, reconoció en diálogo con la Televisión Pública: "Seguramente, vamos a tener la vacuna en condición comercial en el primer semestre del año que viene. En enero o febrero".

mAbrixienc, la empresa que llevará adelante la fabricación de las dosis en el país, señaló que el Laboratorio AstraZeneca ya puso en marcha la organización de un programa global "para abastecer al mundo con dos mil millones de dosis en un corto plazo. Por lo tanto, han ido en cada región eligiendo empresas capaces de producir y generar este producto", destacó.

"Ellos lo querían hacer realmente rápido y el objetivo es abastecer de esas cantidades al mundo en el curso de un año. Para América Latina, excluyendo Brasil, estamos pensando en 250 millones de dosis", reforzó.