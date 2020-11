La vacuna en la Ciudad, Massa y Guzmán aislados y Mascherano se retira: las 7 noticias del día

Carrió: “Le dije a Macri que no le iba a hablar nunca más y así va a ser”

La ex diputada y una de las fundadoras de Cambiemos y Juntos por el Cambio, Elisa Carrió, disparó fuertes críticas a Mauricio Macri y dijo que no volverá a hablarle. “Me dijo ‘tu única función es denunciar, es para lo único que servís’. Le corté el teléfono y después le dije que no le iba a hablar nunca más. Y así va a ser”, disparó.

En declaraciones al diario Clarín, afirmó que “hay palabras de las que no se vuelven” y aseguró que “el respeto ante todo”.

Sin embargo, la ex diputada aclaró que su decisión de no volver a hablar con Macri “no significa que rompa Juntos por el Cambio”, aunque lanzó fuertes críticas a Patricia Bullrich, por “llevarse mal con todos los miembros de la Coalición Cívica”. “No comparto con ella el uso que hace de las marchas” contra el Gobierno.