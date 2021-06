La variante Delta fue detectada en Argentina: “Su peligrosidad y su transmisibilidad es más alta que el resto”

La variante Delta, una de las más agresivas de coronavirus, fue detectada en la Argentina. Así lo informó la directora de Migraciones, Florencia Carignano, durante una entrevista. “Hemos encontrado dos casos de la variante delta en Ezeiza, por eso es tan importante el hisopado que se hace acá en la Argentina. Los aislamos automáticamente en hoteles junto a todos sus contactos estrechos”, explicó.

La variante se encontró en dos pasajeros menores que habían subido al avión con testeos PCR negativos, realizados 72 horas antes. Al arribar al país y ser hisopados en Ezeiza, se detectó que habían contraído el virus. Hasta el momento, los contactos estrechos no contrajeron la enfermedad y transitaron el aislamiento sin síntomas. Los dos chicos tampoco presentaron problemas de salud.

“Sus hisopados se mandaron al Malbrán, que detectaron qué tipo de cepa era. A partir de ahí se buscan los contactos estrechos, quiénes estaban sentados al lado y se los aísla y se hace un monitoreo. Por esa razón, estas personas no circularon libremente y no se extendió el contagio”, explicó Carignano, durante la nota con Futurock.

Desde el Ministerio de Salud confirmaron que esos casos fueron hallados el día 24 de abril, de vuelos procedentes de París y residetes en la Ciudad de Buenos Aires. Y en un comunicado aclararon: “Según informaron las jurisdicciones a la autoridad sanitaria nacional, los niños cumplieron el aislamiento junto a sus padres, aunque éstos fueron negativos”, se informó.

En tanto, la titular de Migraciones completó: “Acá el problema principal es el cumplimiento de la cuarentena, porque no sería necesario tomar ninguna medida si las personas cumplieran con la cuarentena estricta de siete días que se les pide a las personas y si las jurisdicciones controlaran”.

Y finalizó: “No tenemos vuelos con India, las fronteras terrestres están cerradas desde el 25 de diciembre, hay testeos al llegar. Pero si la gente baja del avión, se va a visitar a los familiares y las jurisdicciones no controlan, es muy complicado”.

Todo sobre la variante Delta

En una entrevista con BigBang, Rodrigo Quiroga, que es bioquímico, doctor en Ciencias Químicas, docente en la FCQ-UNC e investigador del CONICET, explicó qué es la variante Delta, cómo surgió, si las vacunas son eficaces contra ella y cuáles son las medidas más importantes para evitar su contagio.

“La variante Delta fue detectada en la India y generó allí una catástrofe sanitaria. En estos últimos días, está causando un aumento importante de los casos en Estados Unidos y en Reino Unido, países que ya están muy avanzados con la vacunación, y donde los casos de las demás variantes ya está disminuyendo. Según investigaciones, puede ser hasta un 60% más contagiosa que la cepa británica, llamada Alfa”, explicó Quiroga.

-Es la variante más contagiosa

-Con la evidencia que tenemos, mientras el resto de las variantes bajan, la Delta aumenta los casos. Lo que indica su peligrosidad y su transmisibilidad, que es más alta que las demás variantes. Además de ser más contagiosa, esta variante tiene la capacidad para evadir la respuesta inmune y disminuir la efectividad de las vacunas. Frente a la protección sintómatica al menos. Todavía no sabemos si lo hace en enfermedad grave.

-¿Qué peligros implicaría para la población que una nueva variante ingrese a Argentina?

-El peligro que implica que una nueva variante ingrese al país y comience la transmisión comunitaria, seguramente al ser mucho más contagiosa, es que va a producir una nueva ola de contagios. Igual que la ola de contagios que vivimos hoy, principalmente, es producto del ingreso de las variantes de Manaos y de la Andina. Entonces creo que tenemos que tomar todas las medidas necesarias para impedir dentro de lo posible, el ingreso de esta variante al país y aunque ingrese, no es lo mismo que ingresen 10 personas con esta variante, 100 personas con esta variante o 1.000.

-¿Por qué?

-Porque eso va a afectar directamente a la curva exponencial. Va a ser igual en todos los casos. Pero al arrancar de 1.000 casos, en dos meses, podríamos tener 100 veces más casos que si arrancamos de 10. Entonces, minimizar la cantidad de personas que entren con esa variante al país, nos daría tiempo para poder seguir vacunando y obviamente, achicar el impacto de esa ola de contagios que se nos viene.

-¿Cuál es la mejor herramienta para evitar que una variante de coronavirus se propague?

-La mejor medida que se puede tomar es una cuarentena obligatoria para todas las personas que ingresen al país. En este momento, supuestamente es obligatoria pero sólo se controla su cumplimiento para los que dan positivo en el aeropuerto. Para los que dan negativo en ese test, se los envía de regreso a su lugar de residencia y, supuestamente, tienen que hacer una cuarentena obligatoria de siete días. Pero sabemos que nadie la cumple y tampoco nadie la controla. Entonces nosotros pedimos una cuarentena obligatoria, tanto para los que dan positivo como para los que dan negativo, y repetir el test en aquellos que dieron negativo a los cinco días. Si ese segundo test da negativo, queda en claro que esa persona está de alta. Todo esto que te digo, tiene sentido porque en los primeros cuatro días post-infección, la probabilidad de detectar el virus es muy baja y hay una gran cantidad de falsos negativos. Entonces muchos de esos negativos, en realidad, estarían infectados porque podrían haberse infectado en los tres o cuatro días antes de subirse al avión, y luego pueden contagiar a otros si no cumplen la cuarentena. Por eso es fundamental estar aislado cuando se ingresa al país.

-¿Cómo surgen las nuevas variantes?

-Las nuevas variantes aparecen porque los virus, a medida que se van replicando, van acumulando mutaciones y, a nivel poblacional, cuando aparece un virus que tiene una ventaja de propagación, ese virus y sus mutaciones se pueden ir diseminando más rápido que las variantes anteriores y pueden aumentar enormemente su prevalencia. Es decir, desplaza a las otras variantes por ser más contagiosa, por tener mayor capacidad de infectar personas que ya tuvieron COVID o que ya están vacunadas. Mientras más personas se van contagiando, hay mayor probabilidad de que haya más mutaciones que lleven a una variante más peligrosa y resistente a las vacunas.

-¿Todas las vacunas son eficaces contra todas las variantes de coronavirus?

-Sí, hasta el momento, las vacunas funcionan contra todas las variantes, incluida la Delta. Lo que sí vemos es que hay una menor efectividad frente a esta variante en comparación con la del Reino Unido, llamada Alfa. Entonces, esto también genera un poco de preocupación. Pero, particularmente, es preocupante porque sabemos que en dos meses no vamos a tener a toda la población vacunada con las dos dosis. Entonces se vuelve tan importante evitar su ingreso y que no haya una multiplicación de casos que nos vuelven a poner en problemas en los próximos dos o tres meses.

-¿Esta variante afecta a todos los grupos etarios?

-En este momento, en Reino Unido, hay mayor cantidad de casos en niños y adolescentes. Esto no necesariamente tiene que ver con una característica biológica del virus sino que tiene que ver con que los mayores están vacunados con dos dosis en un gran porcentaje y eso previene, en gran medida, el contagio. Además, en Reino Unido se sacó la obligatoriedad del barbijo en los colegios secundarios, lo cual ha sido muy criticado por los epidemiólogos y como resultado los estudiantes del secundario son la franja etaria con más casos en la actualidad.

-¿Esta variante puede afectar a los niños de forma más grave?

-Hay una gran cantidad de internaciones de personas jóvenes con esta variante. Pero, no podemos atribuirle a la biología del virus, sino a los factores sociales, la exposición al contagio y la vacunación. Por supuesto, el Reino Unido ha sido uno de los países que mejor ha investigado el “Long COVID”, es decir, las secuelas a largo plazo del COVID, en muchas caso en niños. Aproximadamente, un 15% de los contagiados tienen consecuencias que pueden durar meses como falta de aire, fatiga o cansancio. No es para minimizar la enfermedad. Pero no hay pruebas fehacientes que pueden afectar más a los niños que otras variantes. Al menos, sobre la única que hay alguna evidencia que es la del Reino Unido, pero no se le puede atribuir a una raíz biológica del virus.