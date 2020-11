La vuelta a clases: de la advertencia de la OMS al regreso al confinamiento por el rebrote

Dirigentes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) defendieron hoy la necesidad de mantener abiertas las aulas durante toda la pandemia. “Debemos asegurar la enseñanza para nuestros hijos”, afirmó el director para Europa de la OMS, Hans Kluge, resaltando que los niños y adolescentes no son impulsores principales del contagio y que el cierre de las escuelas no es efectivo. El anuncio se hizo después de que el alcalde de New York, Bill De Blasio, ratificara el cierre de las escuelas a partir de hoy ante el avance de los contagios de coronavirus en esa ciudad.

Kluge señaló también que los confinamientos son “una pérdida de recursos” y que provocan muchos efectos secundarios, como daños a la salud mental o aumento de la violencia de género, y que si el uso de las mascarillas supera el 90% entre las personas, no serían necesarios.

Pero no sólo la OMS se manifestó en contra de la medida, sino que el anuncio coincidió con la publicación de un informe de la UNICEF en donde se remarca que los niños tiene mayores chances de contraer el virus en otros ámbitos por encima del educativo por lo que “los beneficios de netos de mantener las escuelas abiertas superan los costos de cerrarlas”, según sostiene el mencionado documento.

La declaración del director para Europa de la OMS coincide también con un nuevo anuncio que realizó la universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca sobre su vacuna. Es que según informaron, la vacuna contra el coronavirus que desarrollan logró un 99 por ciento de inmunidad en la segunda dosis y obtuvo mejores respuestas en adultos mayores. Los investigadores precisaron que la fórmula, que podría tener aprobación definitiva de fase tres en las próximas semanas, produjo “sólidas respuestas de anticuerpos y células T”.

Los datos fueron publicados por la prestigiosa revista científica The Lancet. Según precisó el investigador principal de la Universidad de Oxford, Maheshi Ramasamy, las “sólidas respuestas de anticuerpos y células T observadas en personas mayores son alentadoras”. “Esperamos que nuestra vacuna ayude a proteger a algunas de las personas más vulnerables de la sociedad, pero se necesitarán más investigaciones antes de estar seguros”, aclaró.

La vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford será fabricada en la Argentina por el laboratorio mAbxience, del empresario Hugo Sigman, que desarrollará el principio activo que será enviado a México, donde el laboratorio Liomont se ocupará de envasarlas y distribuirlas por diversos países de la región.