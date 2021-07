Laboratorio a laboratorio: cuál es la efectividad de cada vacuna frente a la Delta

Mientras avanza la campaña de vacunación contra el Covid-19 en todo el mundo, los científicos comienzan a analizar la efectividad de las distintas vacunas contra la variante Delta. El dato no es menor: se trata de una de las variantes más contagiosas desde el inicio de la pandemia y son muchos los Gobiernos que no sólo no descartan tener que aplicar una tercera dosis como refuerzo, sino que además los propios laboratorios analizan posibles actualizaciones en las composiciones para hacerle frente.

"Se espera que la variante Delta suplante rápidamente a las otras variantes y se convierta en el linaje dominante en circulación en los próximos meses. Puede reproducirse más rápidamente y ser más contagiosa en las primeras etapas de infección", señaló el último reporte presentado por la Organización Mundial de la Salud, que se basó en dos investigaciones que se llevaron adelante en China y en Canadá. La carga viral es 1.200 veces mayores que la de las otras mutaciones, de ahí la alarma.

Al momento, en la Argentina se aplican las vacunas Sputnik V, Astra Zeneca, Sinopharm y en los próximos días (después de la reunión que liderará Carla Vizzotti con sus pares provinciales de salud) la de Moderna, cuyas primeras 3,5 millones de dosis serán destinadas a la población de entre 12 y 17 años; dado que es la única que hasta el momento cuenta con la aprobación científica para esa franja. ¿Qué efectividad tiene cada una de las vacunas que se aplican en territorio nacional contra la nueva variante?

Sinopharm

"Provocó anticuerpos neutralizantes en el 81.25 porciento de las personas inoculadas", precisó un reporte realizado por investigadores de la Universidad de Oxford y de la de Sri Jayewardenepura.

La buena noticia es que la respuesta de anticuerpos ante la mutación es "similar a los niveles observados después de una infección natural".

Se registró sólo una caída de 1,38 veces frente a la Delta en relación a la cepa original para la cual fue diseñada.

Astra Zeneca

De acuerdo al estudio presentado por el propio laboratorio, con una sola dosis la eficacia frente a la variante Delta (esto es prevenir la hospitalización o la muerte) es del 87 por ciento.

La empresa también resaltó la eficacia frente a la variante Beta (82%) y Alpha (90%).

Todavía no hay datos de la efectividad frente a la delta con personas que se hayan aplicado las dos dosis en el mundo.

Sputnik V

Según el Instituto Gamaleya, la vacuna mantiene una efectividad frente a la variante delta "superior al 90 por ciento".

Se trata de una baja del 2,6 por ciento en relación al desempeño ante la cepa original.

Moderna

Los anticuerpos neutralizantes decaen en un 2,1 por ciento frente a la mutación; pero su índice de efectividad sigue siendo elevado.

"Continuamos comprometidos con estudiar variantes emergentes, generar datos y compartirlos a medida de que estén disponibles", señaló Stephane Bancel, directora general de Moderna.

Ahora, un nuevo estudio realizado en Canadá, dejó en evidencia que una sola dosis de la vacuna Oxford-AstraZeneca previene casos grades que puedan terminar en hospitalizaciones o muertes. Además la dosis es eficaz contra las variantes Alpha, Beta, Gamma y Delta. Puntualmente contra la Delta, la efectividad de la vacuna contra resultados severos después de una dosis de Pfizer, Moderna y AstraZeneca fue del 78%, 96% y 88%, respectivamente.