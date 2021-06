Laboratorios al Congreso y la feroz interna en Juntos por el Cambio: las 7 noticias del día

Laboratorios al Congreso: la sorpresa Pfizer y la estrategia de AstraZeneca

Después de las denuncias mediáticas de Patricia Bullrich y parte del ala más dura de Juntos por el Cambio, representantes de los laboratorios que firmaron contratos con el Estado por la venta de vacunas contra el Covid-19 irán a la Cámara de Diputados para dar explicaciones y precisar detalles de las firmas.

Si bien todavía no se llegó a un acuerdo, representantes de Pfizer participarán de la exposición; así como delegados de los laboratorios que producen la Covishield, Sinopharm y Spuntik V. Dato no menor: AstraZeneca, la empresa a la que más dosis se le compró y que todavía no llegaron al país, prefirió responder por escrito las dudas de los legisladores.

Si bien en un principio se había especulado con que la sesión fuera reservada, desde la oposición insistieron y será televisada a partir de las diez de la mañana. Además de los representantes de los laboratorios también responderá preguntas la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

Seguirán de forma presencial la sesión los presidentes de los bloques y las autoridades de las comisiones de Legislación General y de Salud, entre quienes se encuentran Cecilia Moreau, Paola Vessvessian, Karim Alume Sbodio, Pablo Yedlin, Hernán Pérez Araujo, Estela Mary Neder, Bernardo Herrera y María Luisa Montoto; entre otros.