Lactancia materna y la vacunación contra el Covid: todo lo que tenés que saber

Hace mucho tiempo que estoy recibiendo consultas acerca de la lactancia materna y la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Como al principio no había mucha información, no se podía asegurar nada sobre este tema. El tiempo pasó y ya hay más datos concretos, por eso hoy escribí esta columna con toda la información actualizada.

“Si estoy amamantando, ¿puedo darme la vacuna contra el COVID-19”, esta es una de las preguntas que más se repiten. Entonces, aprovecharé el espacio que me brinda BigBang para hablar sobre este tema.

Cuando llegaron al país las primeras vacunas (Sputnik V, de fabricación rusa) anti Covid-19 aún no se contaba con trabajos científicos que garantizaran que las mismas fueran inocuas en situaciones de lactancia. Sin embargo, varios meses atrás, la Organización Mundial de la Salud (OMS) se posicionó a favor de continuar la lactancia en aquellos casos donde la madre estuviera cursando una infección por Covid-19 (siempre que su estado de salud lo permitiera y fuera su deseo). Se comprobó que, como en cualquier infección, los anticuerpos contra el virus se excretan en la leche materna y protegen al bebé del contagio o lo ayudan a recuperarse si esto sucede.

¿Cómo amamantar?

En dicho momento de lactancia se considera fundamental la higiene de manos y el uso del barbijo en la medida de lo posible. Suspender la lactancia no está aconsejado.

Información actualizada

Han pasado varias semanas, y los trabajos científicos avanzaron determinando que no existe riesgo ni para la mamá ni para el bebé-niñx lactante. Entonces, las personas que amamantan y se encuentran en los grupos de riesgo pueden vacunarse contra el Covid-19.

No se recomienda destetar para recibir la vacuna, ni sacarse leche y tirarla, ni dejar pasar unos días.

Los síntomas adversos más comunes por la vacunación son cansancio, cuadros febriles de rápida resolución y dolor en el sitio de aplicación. Ninguna de las vacunas puede causar Covid-19 porque no se utilizan virus vivos para su fabricación.

Además de la Sputnik V, hoy por hoy están llegando al país vacunas de otra procedencia como la de Oxford, Sinopharm, entre otras. Cabe mencionar que todas ellas se pueden aplicar en período de lactancia.

¿Necesitás más información?

Existe una gran herramienta para consultar acerca de si vacunas, medicamentos, tratamientos estéticos y otras cuestiones son compatibles con la lactancia: la web www.e-lactancia.org, donde, con evidencia científica y en forma fácil, explica la compatibilidad de dichas prácticas con la lactancia.

No puedo terminar la columna sin mencionar que vacunarse contra el Covid-19 no asegura no contagiarse el mismo, por lo que es importantísimo continuar tomando las medidas de prevención adecuadas: lavado de manos, distancia social y uso de tapabocas.

*Si te interesó la columna, podés encontrar a la autora en Instagram, Facebook y su página Web.