Lacunza se reúne con el FMI y el diálogo de Lavagna con Macri: las 7 noticias del día

Lacunza y Sandleris viajan a Estados Unidos para negociar con el FMI el desembolso de U$S 5.400 millones

El ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central arribaron a los Estados Unidos, donde esta semana el presidente Mauricio Macri participará de la Asamblea de las Naciones Unidas. Hernán Lacunza se reunirá en Nueva York con autoridades del FMI para avanzar en gestiones que destraben el desembolso de los U$S 5.400 que forman parte del programa económico acordado hace más de un año y que quedó pendiente tras el resultado de las PASO.

Lacunza se reunirá con David Lipton, el director gerente interino del FMI, y Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental. También estará presente Sandleris, aunque no confirmaron si en del encuentro participará Macri.

Alberto Fernández viaja a Mendoza y esta semana regresará a Córdoba

El candidato a presidente del Frente de Todos viajará mañana a la provincia de Mendoza, donde buscará respaldar a Anabel Fernández Sagasti, la candidata a gobernadora que este domingo se medirá ante el radical Rodolfo Suárez. En las PASO del 11 de agosto, el Frente de Todos se impuso en esa provincia, aunque en las encuestas de las últimas semanas había una pequeña diferencia a favor del oficialismo.

El jueves, Alberto Fernández volverá a viajar a Córdoba, donde tiene previsto una serie de recorridas y participará de una cena de la Fundación Mediterránea. Días atrás ya había estado en la provincia (la única donde perdió el Frente de Todos), en la que busca achicar la diferencia de Macri.

Organizaciones sociales y partidos de izquierda volverán a cortar las calles este martes

Anunciaron una jornada de cortes y ollas populares en todo el país, en una jornada que culminará con una protesta con movilización hacia la Plaza de Mayo. Reclaman un aumento de la asistencia, la reapertura de paritarias y el lanzamiento de nuevos programas sociales.

Se trata organizaciones y partidos políticos de izquierda, que días atrás habían planteado la posibilidad de un acampe sobre la avenida 9 de Julio por 72 horas. El gobierno asegura que no lanzarán nuevos planes, pero que incrementarán los que ya se encuentran vigentes.

Lavagna y el curioso diálogo que tuvo con Macri por el proyecto para reperfilar la deuda

El candidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, contó este domingo una insólita conversación con el presidente Mauricio Macri, que lo había llamado para consultarle por qué no avanzaba el proyecto de ley para reperfilar la deuda. “Le dije: ‘Voy a averiguar en qué está’. Al rato lo llamé y le dije: ‘Mirá, no hay ningún proyecto circulando. Nadie conocía el proyecto y él quedó muy asombrado”.

En declaraciones al programa Debo Decir, Lavagna aseguró que una media hora después de ese diálogo, hubo una “comunicación con el ministro de Economía y el proyecto empezó a circular”. “Es más fácil hacer responsable a los otros, la queja es que no lo ayudan a que avance. Pero si el proyecto no estaba ni siquiera circulando”, remató el ex ministro de Economía.

El Gobierno impulsa una ley para reducir impuestos e impulsar la construcción

El proyecto sería enviado al Congreso en los próximos días y busca promover las inversiones inmobiliarias a través de una rebaja impositiva, que prevé exenciones al pago de Ganancias y del IVA para inversores privados. La iniciativa fue planificada por la Secretaría de la Vivienda, que depende del Ministerio del Interior, y en el Gobierno confían en que será aprobada luego de las elecciones.

El objetivo es impulsar un repunte del sector, muy golpeado por la crisis económica y las recientes restricciones a la compra de divisas. En el gobierno aseguran que las quejas de los empresarios del sector es que cerca del 40 % son costos impositivos.

Game of Thrones se llevó el premio Emmy a mejor drama

La serie estadounidense Game of Thrones fue multipremiada y se coronó anoche como el “mejor drama” en la entrega de premios de la TV y las series de los Estados Unidos. La serie producida por HBO fue la gran ganadora de la noche, mientras que la actriz Phoebe Waller Bridge ganó como mejor actriz de comedia por Fle3abag, la serie de la BBC que además fue premiada por su guion.

River perdió con Vélez 2 a 1 en el Monumental

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo cayó 2 a 1 ante Vélez en el estadio Monumental, en un partido plagado de polémicas. Así, el Millonario quedó más lejos de estar con chances en la Suerliga. Domínguez y Almada marcaron para el conjunto de Liniers, mientras que Nacho Fernández convirtió un gol de penal para River.