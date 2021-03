Lammens sobre la segunda ola de coronavirus: “No habrá restricciones para la circulación durante Semana Santa”

Después de la reunión con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, encabezó una conferencia de prensa con especialistas para evaluar las nuevas medidas durante la segunda ola de coronavirus en Argentina.

Lammens expresó: “Es toda una apuesta para nosotros tener turismo abierto en Semana Santa y una responsabilidad enorme por eso le vamos a pedir que el esfuerzo se redoble en cada uno de los establecimientos, que puedan bajar esa línea a cada uno de los prestadores de todo el país. También apelamos a la responsabilidad individual”.

“No habrá restricciones para la circulación durante Semana Santa”, afirmó Lammens durante el inicio de la conferencia. Y resaltó: “Les pedimos a todos los argentinos y a las argentinas que continúen con los cuidados correspondientes. Tuvimos una grata experiencia durante el verano y por eso queremos que se repita lo mismo durante esta Semana Santa”.

Por otra parte, Lammens afirmó: “El Gobierno Nacional no tiene la voluntad de restringir actividades. Tenemos que aprender a convivir con el virus con todos los protocolos. El Estado Nacional no puede controlar cada evento en cada lugar de trabajo o en cada casa. No hubo contagios en las fábricas, en lugares de trabajo o las escuelas”.

“Los brotes no se dieron en los lugares de trabajos, ni en las escuelas, sino que están vinculados a la actividad social. Cada foco estuvo vinculado en los eventos sociales, en lugares cerrados y sin distanciamiento. Ahora tenemos una herramienta que es la vacuna para poder inocular a los mayores de 60 años, que son las personas que están en riesgo”.

“Se llaman variantes de preocupación porque son preocupantes por el daño que pueden causar en las personas. Las medidas que se han tomado en las fronteras, tienden a reducir que esas variantes ingresen”, anunció Pedro Cahn, uno de los sanitaristas que forman parte del cómite de expertos. Y completó: “La vacunación es extraordinaria, pero con eso no alcanza. Necesitamos volver a la responsabilidad individual para llegar a vacunar a la mayor cantidad de personas”.

También hablaron sobre la detección de las cepas de Manaos, Reino Unido, Río de Janeiro y California. En ese sentido, Cahn afirmó: “Tenemos las vacunas, que son una herramienta muy importante, pero ahora apareció un nuevo enemigo que son las variantes, que pueden hacer que las vacunas no sean efectivas. Tenemos que estar atentos en los cuidados para que las cepas no circulen comunitariamente”.