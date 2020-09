Larreta va a la Corte por la coparticipación y Máximo K criticó a Macri: las 7 noticias del día

Reapareció Berni en los medios y dijo que la protesta de policías frente a la casa de Kicillof “fue un intento de desestabilización”

Tras varios días ausente y en medio del conflicto con la Policía Bonaerense, el ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, aseguró que la protesta de uniformados frente a la residencia del gobernador Axel Kicillof realizada el lunes por la noche fue un “intento de desestabilización”.

Berni reconoció que sabían que estaban “ante la puerta de un conflicto” por la “crisis que sufre la policía de la Provincia”.

En declaraciones a Todo Noticias, el ministro de Seguridad aseguró que el aumento salarial dispuesto ayer por el gobernador Kicillof “fue un acto de justicia”.

Berni además adelantó que durante las protestas hubo barrabravas y señaló que se llevará a cabo una “auditoría muy finita para determinar responsabilidades”. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer dentro de la legalidad, no es lo mismo aquel que sacó su patrullero y lo dejó en el piquete que aquel que no pudo ir a trabajar porque no tenía ese patrullero”, sostuvo.