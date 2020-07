Las 7 noticias del día: reclamo de Alberto a la oposición, misterioso viaje de Macri y advertencia de la OMS

Macri regresó de su misterioso viaje fugaz por Paraguay y deberá hacer cuarentena por 14 días

El ex presidente, Mauricio Macri, regresó ayer por la tarde de su viaje fugaz de apenas unas horas por Paraguay, donde se reunió con el ex mandatario y empresario Horacio Cartes, y visitó al actual presidente, Mario Abdo Benítez. Macri arribó ayer al mediodía a suelo paraguayo y a pesar de utilizar barbijo no respeto el distanciamiento social.

Las razones de su viaje aún no fueron establecidas, aunque en una entrevista con un canal paraguayo el ex presidente argentino afirmó que mantuvo un “almuerzo de trabajo”.

“Siempre que tengo una oportunidad vengo a este país, mi visita obedece a una invitación de mi amigo Horacio Cartes para repasar una agenda acerca del futuro, de cómo salir de este momento de preocupación que ha significado esta pandemia”.