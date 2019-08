Las claves de la semana: cierre de campaña, el "Topo Gigio" y horror en Tucumán

1. Topo Gigio, gritos y el pedido de convencer a los desencantados: el cierre de Macri en la Ciudad

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cerró su campaña el martes en el microestadio de Ferro junto a la presencia del presidente Mauricio Macri y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. El jefe de Estado se encargó de cerrar el evento. “No volvemos al pasado, porque la Argentina del futuro es la que queremos, no hay futuro sin pasado”, manifestó Macri que se animó hasta hacer el famoso Topo Gigio.

Durante su discurso, Macri recordó los episodios de inundaciones cuando asumió el cargo de jefe de Gobierno. “En un momento me canse y les dije, el año que viene se va a inundar, dentro de dos se va a volver a inundar y en el cuarto ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! ¡Carajo!”, gritó.

2. "Macri sólo generó pobreza": el discurso con el que Alberto y Cristina cerraron la campaña

Bajo el cántico de “Alberto Fernández, presidente”, el precandidato por el Frente de Todos acompañado por su compañera de formula, Cristina Fernández de Kirchner, cerró su campaña en Rosario, precisamente en el Monumento a la Bandera, rodeados de los gobernadores del PJ. La actual senadora no estará este domingo en el búnker -ubicado en el Complejo Cultural “C” de Chacarita- debido a que la ex presidente estará durante las elecciones primarias en Santa Cruz y tras emitir su voto no regresará a Buenos Aires por falta de vuelos.

"El punto final para mí fue cuando, otra vez, decidieron endeudarnos con el FMI a todos los argentinos. Este fue el verdadero punto de inflexión en el que pensamos, Alberto, yo y otros tantos dirigentes, que era necesario reconstruir la unidad para a partir de allí encarar una tarea que va a ser muy difícil. Porque lo que viene no es nada fácil", advirtió´Cristina, mientras que Alberto agregó: “Lo único que produjo (Mauricio) Macri son 4 millones de pobres. Esto es lo que la Argentina no sigue tolerando y no soporta. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Uno de cada dos chicos menores de 14 años hoy en día está sumergido en la pobreza”.

3. Vidal se subió al enérgico "no se inunda más", aunque aclaró: "Para la Provincia falta"

Bajo el lema “sí, se puede”, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y precandidata para renovar su cargo, María Eugenia Vidal, cerró su campaña antes de las primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO) en el Centro Asturiano de Vicente López, acompañada de todo el equipo de Juntos por el Cambio y con un discurso que tuvo como eje “no volver al pasado”.

"En Ciudad no se inunda más, pero en Provincia falta todavía. Pero llegará un día, cuando haces las obras, que ya no se va inundar más. Las obras las empezamos y demostramos juntos que se podían mejorar las rutas. En 4 años mejoramos más Kilómetros que en los 8 anteriores", detalló la gobernadora bonaerense.

Y advirtió: "Hoy las escuelas primarias tienen robótica y programación. De 50 pasamos a 6 mil conectadas a internet. Hay más de un millón de bonaerenses que volvieron a estudiar. La mayoría mujeres, la mayoría viene de hogares pobres y volvieron a empezar".

4. Axel Kicillof cerró su campaña acompañado de Cristina e ironizando contra Macri

El precandidato a gobernador Axel Kicillof por el Frente para Todos estuvo durante la tarde del jueves en el Club Ferrocarril Oeste de Merlo, y lo hizo acompañado de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El ex Ministro de Economía aseguró que en estas elecciones se cierra un capítulo triste, pero que se abre también una nueva historia alegre. "Andando en helicóptero no se llega a ver lo que pasa en cada rincón de la Provincia", ironizó Kicillof.

"Toda la Provincia de Buenos Aires está en un estado de entusiasmo, energía, concentración, fuerza, pilas, ganas. Hoy la provincia está viendo que se cierra un capítulo triste y se abre uno alegre. Le tiraron ácido sulfúrico a nuestra calidad de vida. No puedo pagar la luz, no llego a fin de mes, tengo que cerrar el negocio. En todos lados se escucha exactamente lo mismo. Se pierden 140 Pymes por mes. Las empresas están cayendo como moscas", afirmó.

5. César Milani fue absuelto en el juicio por delitos de lesa humanidad: "Estoy de pie"

Este viernes se llevó a cabo el juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en La Rioja contra César Milani. Luego de que el ex jefe del Ejército brindara sus últimas palabras, el Tribunal Oral Federal decidió por unanimidad absolverlo de todos los cargos por los que se lo acusaba y pidió su inmediata libertad.

Milani había sido acusado por el secuestro y las torturas sufridas a Pedro Olivera y su hijo Ramón durante la última dictadura militar. "Estoy de pie, no me van a quebrar. Estoy tranquilo y sigo vistiendo con orgullo el uniforme de la Patria y ahora espero que la Justicia reivindique el buen nombre y honor de mi persona y mi familia", sostuvo ante el Tribunal.

6. Le dieron burundanga a una chica de 14 y la violaron en manada: confesaron por WhatsApp y se fugaron

Una adolescente de 14 años fue violada por un grupo de tres personas en una fiesta en José C. Paz, la cual había sido convocada por Facebook, En el patio de la casa en la que se desarrollo el evento, la drogaron y la violaron. Los abusadores, de 19, 18 y 16 años, viven a pocos metros de distancia de la casa de la víctima, le dieron una “jarra loca” con alcohol y burundanga, y la atacaron.

"Todos saben quiénes son los bestias que le hicieron esto a mi hija, viven a media cuadra de mi casa. Los denuncié y acudí a la justicia. Sin embargo, me patean y no hacen nada", sostuvo Leonel Aquino, el papá de la joven. Por el hecho quedó detenido uno de los jóvenes, de 18 años, mientras que se espera que en las próximas horas sean detenidos los otros dos.

7. "Voy a jugar": el siniestro crimen del nene de 4 años que apareció colgado de un puente

Benjamín Amaya, de tan sólo 4 años, le avisó a su abuela que iba a salir a la vereda de su casa, en el municipio tucumano de Las Talitas. Solo 10 minutos después, fue encontrado sin vida colgando de un puente: el pequeño murió por estrangulamiento al ser ahorcaron con un cable. A raíz de este hecho, se inició una investigación a cargo Alejandro López Isla, prosecretario de la Fiscalía II de Homicidios, a manos de Adriana Giannoni.

Los investigadores descartaron que el menor se haya colgado por sus propios medios e investigan el caso como homicidio. "Sólo una persona inconsciente pudo haber hecho esto. No entiendo el por qué todavía. Todo pasó muy rápido. El nene desapareció 10 minutos de su casa y luego apareció muerto en el puentecito, totalmente ahorcado. Me lo dieron dormidito. Él era un amor”, explicó, ”, Francisco Adán Peñalva, abuelo del nene, entre lágrimas.

8. El sanatorio del horror de Berazategui: la nueva denuncia por mala praxis de una joven de 45 años

El miércoles a última hora, el Nuevo Sanatorio de Berazategui –el cual cosechó al menos cuatro denuncias estas últimas semanas por “mala praxis”- dio a conocer un comunicado en el que se considera víctima de un trato mediático que solo buscó “lastimar los cimientos” de la institución. El escrito, dado a conocer por el abogado del Sanatorio, Hugo Icazatti, detalla que el Sanatorio se vio perjudicado por un “importante número de supuestas malas prácticas médicas” y aclaró que las inspecciones realizadas por PAMI y el Ministerio de Salud bonaerense a raíz de estas denuncias públicas fueron “satisfactorias”.

En este contexto, Paola Stekloff, quien lleva adelante al menos tres denuncias en contra del Sanatorio de Berazategui por “mala praxis”, le confirmó a este sitio que presentó el lunes último un cuarto y nuevo caso en contra de la institución médica de Berazategui. Se trata de una paciente "con lesiones muy graves", de tan solo 45 años. “En septiembre tiene que hacerse la quinta operación a causa de una cirugía original de vesícula”, detalló Stekloff. Además, la letrada maneja los casos de Teresa Angilletta, la jubilada de 71 años que falleció luego de que le extirparan la vesícula por error, y de Dionisia Caballero, de 64 años, quien ingresó con una fractura de brazo y falleció luego de terminar en estado vegetativo tras la intervención quirúrgica.

9. No fueron balas, fueron piedras: las pericias descartan que le hayan disparado a la camioneta de Espert

El ataque que recibió el martes por la noche el candidato presidencial por el frente Despertar, José Luis Espert, no fue con armas de fuego, según consignaron los primeros peritajes que realizó la Policía de la Ciudad. El candidato junto con su compañero de fórmula, Luis Rosales, se dirigían en una camioneta blindada a los estudios de Crónica cuando recibieron dos fuertes impactos que astillaron los vidrios.

“En la ventanilla lateral izquierda delantera se observan restos de mamposteria en forma de polvo y los impactos fueron realizados un elemento de gran volumen y de forma irregular”, concluye el peritaje. En un principio se especuló con que se trataba de disparos con armas de fuego, pero los estudios revelaron que fueron piedrazos.

10. Horror en Concordia: fue a arreglarle el lavarropas, la mató y le destrozó el cráneo a su hija de 4 años

Lilian Noemí Godoy, de 46 años, llamó a un técnico porque no le funcionaba el lavarropas. El mismo ya le había arreglad meses atrás una heladera, por lo que la confianza era plena. El joven, de unos 25 años, se dirigió hacia la casa de la docente, en la ciudad entrerriana de Concordia, en moto y acompañado de su hija de 6 años.

Todo ocurrió este lunes, pasadas las seis de la tarde, cuando el hombre, por razones que aún la justicia busca esclarecer, atacó brutalmente - aparentemente por motivos sexuales- a Godoy y golpeó con una pala en la cabeza a la nena de la docente, de tan solo 4 años. La pequeña se encuentra internada en grave estado, mientras que la mujer falleció horas más tarde.

La docente se encontraba "ensangrentada y herida, tirada en el piso de la casa, mientras que en el baño estaba a una niña lesionada. Godoy presentaba heridas cortantes en rostro y fractura de cráneo con hundimiento frontal y neumotórax izquierdo. Su hija permanece internada con un cuadro grave, que incluye heridas cortantes en el rostro y fracturas múltiples en el cráneo.