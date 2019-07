Las claves del eclipse total de sol: dónde se verá mejor y qué precauciones hay que tomar

Las provincias de San Juan, La Rioja, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires serán las que tendrán la mejor visión del eclipse solar de mañana, que ocurrirá durante el atardecer y se verá en todo el país con diferentes grados de profundidad.

En Argentina, este espectáculo natural comenzará alrededor de las 16.30 y se podrá ver en su franja de totalidad, con una extensión de 150 a 200 kilómetros de ancho, en el centro de la provincia de San Juan, sur de La Rioja, norte de San Luis, centro y sur de Córdoba, sur de Santa Fe y buena parte del norte de Buenos Aires.

Particularmente, el eclipse total se apreciará de manera ideal en las localidades de Rodeo y Jachal y la zona norte del Gran San Juan, Chepes (La Rioja), Los Molles y Merlo (San Luis), Villa Dolores, Río Cuarto, General Deheza, General Cabrera y La Carlota (Córdoba), Venado Tuerto, Murphy (Santa Fe), Pergamino, Junín, Rojas, Chivilcoy y Bragado (Buenos Aires).

En estas zonas, en el punto máximo del eclipse se oscurecerá el cielo en gran parte, no lo suficiente como para hacerse de noche pero sí para permitir ver las estrellas y planetas más brillantes.

Desde el momento inicial y como consecuencia de su propio movimiento en torno a la Tierra, la silueta de la Luna irá tapando progresivamente al sol durante algo más de una hora, hasta llegar al máximo ocultamiento hacia las 17.40.

Precaución máxima

"La luz del sol altera los fotorreceptores de la retina, lo que se conoce como retinopatía solar. Por eso, es muy importante saber que mirar directamente al sol, sin la protección adecuada, aunque sea por algunos segundos, puede generar un daño irreversible en la visión", advirtió Ana Laura Dominguez Yates, especialista en retina del servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Austral, en relación a los peligros de observar el eclipse directamente.

La médica subrayó que la única forma segura de observar un eclipse es a través de lentes diseñados exclusivamente para tal fin o visores solares que cumplan las normas mundiales ISO 12312-2.

"Estos filtros bloquean casi toda la luz, por lo que no se puede ver nada a través de ellos, excepto la luz del sol. Los filtros adecuados deben estar en perfectas condiciones, no debiendo usarse si están rayados", agregó Domínguez Yates subrayando también que "los lentes de sol, por más oscuros que sean, o los filtros caseros no son protectores para mirar directamente al sol".