Las contundentes definiciones del Papa Francisco: por qué no viajó a la Argentina y más

Desde la sala de reuniones de la Residencia de Santa Marta, en el Vaticano, el Sumo Pontífice volvió a hablar de volver a la Argentina, de su salud y de los cambios que quiere hacer en la Iglesia.

En una extensa entrevista con Daniel Hadad, el Papa Francisco recordó todos los cambios que vivió desde que se fue del país para asumir este lugar ante el mundo hace 10 años.

"Yo estoy abierto a que se dé la oportunidad", afirmó pero probablemente lo haga después de las elecciones presidenciales de este año. Jorge Bergoglio contó que estuvo cerca de visitar el país en diciembre de 2017 como parte de una gira que incluía a Chile y Uruguay, pero explicó que debió suspenderse por las elecciones presidenciales chilenas.

"Entonces tuvimos que pasar Chile a diciembre y ya ir en enero a Argentina y a Uruguay. En enero no encontrás ni al gato, ¿viste? Entonces se cambió el programa y se hizo Chile y Perú. Y quedaron Argentina y Uruguay para después. Y ese después es lo que estamos esperando de la coyuntura. No hay una negación de ir. No, de ninguna manera. Estuvo planeado el viaje", amplió al portal de noticias. De esta manera, se excusó de no haberlo hecho por “miles de factores” y mencionó que uno de ellos es la "coyuntura sociopolítica". "A veces la visita de un Papa puede ser usada, en todos los lugares. Que no sea usada ni para un lado ni para otro", explicó.

Las declaraciones de Jorge Bergoglio en su décimo aniversario como Sumo Pontífice

Diversidad sexual

El Papa Francisco se pronunció en tres momentos en los que habló sobre las personas “de tendencia homosexual”. Al respecto, en la entrevista recordó: “Una en Brasil dije así: ‘Si una persona de tendencia homosexual es honesta y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarla?’. En el viaje de vuelta de Irlanda me preguntaron y respondí: ‘“Yo les pido a los padres que si tienen un hijo con tendencia homosexual, o una hija, que los tengan en su casa. Que no los echen como castigo. Que los acompañen’. La tercera fue en la entrevista con Associated Press donde hablé de la criminalización. La criminalización es un problema serio: hay alrededor de 30 países que de uno u otro modo tienen criminalizado esto. Y casi 10, con la pena de muerte”. Y declaró que la Iglesia es para todos: “Buenos, malos, viejos, jóvenes, chicos, absolutamente todos”.

Sobre el machismo en el Vaticano

"Hay muchas más mujeres trabajando en el Vaticano", consideró Daniel Hadad que viajó al Vaticano para entrevistarlo. El Papa reflexionó: "Si. Y es necesario. El machismo es malo. Y a veces el celibato te puede llevar a un machismo. Un cura que no sabe trabajar con las mujeres le falta algo, no está maduro. El Vaticano era muy machista todo, pero es parte de la cultura, no es culpa de nadie. Siempre se hizo así. Ahora están trabajando más".

Cuando esto ocurrió, afirmó, “la cosa cambió”. “Las mujeres resuelven, y resuelven bien”, dijo y contó: "Tienen un sentido del tiempo, de la espera, de la paciencia, diverso al hombre. Esto no hace disminuir al hombre, son distintos. Y tienen que complementarse”.

Sobre el celibato en la Iglesia

"En la iglesia católica hay sacerdotes casados: todo el rito oriental es casado. Todo. Todo el rito oriental. Acá en la Curia tenemos uno que tiene su señora y su hijo. No hay ninguna contradicción para que un sacerdote se pueda casar", consideró Bergoglio y agregó: "El celibato en la iglesia occidental es una prescripción temporal: no sé si se resuelve de un modo o de otro, pero es provisoria en este sentido; no es eterna como la ordenación sacerdotal, que es para siempre, te guste o no te guste. Que dejes o no dejes es otro tema, pero es para siempre. En cambio el celibato es una disciplina".

Si bien el Papa consideró que no cree que revisar la norma pueda hacer que más gente se sume al sacerdocio, sí sostuvo que "no hay ninguna contradicción para que un sacerdote se pueda casar".

Sobre la invasión rusa a Ucrania

"A nosotros esta guerra nos duele mucho porque la tenemos al lado, pero el mundo está en guerra desde siempre. Al menos desde hace un siglo. Nos olvidamos de Yemen, por ejemplo. Los chicos del Yemen. Nos olvidamos de los rohinyá, Myanmar, todo ese drama de guerra. Nos olvidamos de Goma, al norte del Congo, y Ruanda. Claro, como esta guerra es del barrio de al lado, ya la tenemos cerquita, nos llama la atención. Pero no paramos de guerrear", consideró el Sumo Pontífice. De la misma manera, reflexionó: "Creo que el mundo está en guerra desde siempre. Llevamos un siglo de guerras, para no ir más atrás".

Sobre las críticas a su papado

Bergoglio admitió que conoce las críticas a su papado y habló de las resistencias en la curia romana y de “traición”: “La resistencia buena es que si yo hago un proyecto bueno, veamos un poco, que se discuta. La resistencia mala es la que se discute por acá y se va por atrás buscando la traición también. Pero o soy ingenuo no les hago caso”.

Reconoció que el problema no radica en que las haya, prosiguió, sino "cuando llevan las cosas al borde del cisma”. “Eso es lo feo”, consideró el Sumo Pontífice. “Pero en la iglesia desde el inicio hubo resistencias. Cuando San Pablo cuenta que lo encaró a Pedro y le dijo que era un hombre como si fuera de dos caras, porque con los judíos no comía carne y con ellos sí. Eso no es resistencia, eso ayuda al gobierno. Cuando me hacen críticas de frente las agradezco. Por ahí no me gustan, pero las agradezco”, concluyó.