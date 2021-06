Las empresas de medicina prepaga presentaron una cautelar en la Justicia para solicitar un aumento de las cuotas

Luego del anuncio que realizaron ayer en conferencia de prensa desde la Unión Argentina de la Salud (UAS) 15 empresas de medicina prepaga presentaron hoy, con el patrocinio de Rodolfo González Zavala, abogado de Swiss Medical, un amparo para solicitarle a la Justicia que avale el casi 10% de aumento que el Estado primero aceptó, y 24 horas después, rechazó.

En concreto, el planteo reclama una medida cautelar autónoma "consistente en que se autorice un aumento del 9,77 % sobre el valor actual de las cuotas" de las empresas médicas, que -proponen- se haría en dos tramos. La demanda cayó en el juzgado número 7, subrogado por el juez Pablo Cayssials.

“No existen pruritos formales o cuestiones especulativas que puedan demorar, dilatar o posponer soluciones. El sistema de salud está en llamas y requiere de soluciones inmediatas que no solo cumplan con la ley positiva, sino que produzcan respuestas humanas, compatibles, aptas para que todos los que estamos convocados a la crisis, cuanto menos dispongamos del consuelo de haber hecho todo lo que estaba a nuestro alcance y más también. Debemos contribuir con nuestras conductas a que se mueran menos personas, a evitar que familias completas queden diezmadas y niños expuestos a adversidades que no son propias de la vida, sino que se ven determinadas por luchas políticas intestinas, revanchismos, cuanto no corrupción o cálculo electoral”, argumentaron las empresas en el escrito, al que tuvo acceso este medio.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Suplicamos que el Poder Judicial cumpla su rol republicano, que ponga límites constitucionales al Poder Ejecutivo, que evite formalismos, que abrace una causa justa, necesaria y humana”, sostuvieron en otro de los pasajes.

La decisión de recurrir a la Justicia se conoció ayer en la mencionada conferencia de prensa, en donde el presidente de la UAS, Claudio Belocopitt, también criticó las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en relación a la posibilidad de que se avance con la estatización del sistema privado de medicina.

“La estatización puede producirse de hecho o por derecho”, dijo Belocopitt, quien también es el presidente de Swiss Medical. “Se debate y de cara a la sociedad. Así se hizo con las AFJP”, continuó. Luego, fue más categórico: “Pero otra forma es desfinanciarlo, arrodillarlo y mantenerlo así hasta que colapse. Entonces sobre los escombros, la ruina y la salud de miles de argentinos, se pondría como un relato de que el sistema no está en condiciones de dar respuestas sanitarias”.

“Es lo mismo que a pilotos que despegan sin combustible, y luego de que tres o cuatro aviones caigan, decir que los pilotos no estaban a la altura de conducir esos aviones. No queremos ser los pilotos”, aseguró Belocopitt . “Por eso estamos hoy aquí”, continuó el presidente de Swiss Medical. “Queremos transmitir y contar a toda la sociedad el estado de situación y decirles que bajo estas circunstancias el sistema tal cual millones de conciudadanos han elegido voluntariamente, no está en condiciones de seguir funcionando”, amplió.

En este marco, aseguró que “como sector nos presentaremos mañana ante la Justicia para pedir una medida cautelar urgente que exija al Gobierno nacional y a las autoridades que se cumpla la ley de medicina prepaga”. Y añadió: “Solicitaremos al Congreso que se nos convoque a los efectos de que podamos explicar la gravedad de la situación y que además se incluya en el debate a las autoridades regulatorias para que expliquen por qué la ley no está cumpliendo, lo que constituye una irregularidad de una gravedad institucional inusitada, y además suicida, en medio de una pandemia”.

“Si quiere un nuevo sistema lo plantee a la sociedad en forma franca y transparente y que esté dispuesto al debate con la gente. Y si no es así, y nuevamente nos dicen que estamos viendo cosas y proyectos que no existen, que cumplan de una vez por todas con la ley, y que discutamos pautas precisas hacia el futuro, para darle sustentabilidad al sistema. Porque ni siquiera la ley hoy es suficiente. Y la política lo sabe”, cerró.