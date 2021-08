Las explosiones en Río Tercero y De la Rúa: quién es el profesor que estalló contra Menem y Tinelli

A sus 90 años, el pasado 14 de febrero falleció el ex presidente y senador de la Nación, Carlos Saúl Menem. El ex mandatario había sido internado en el Sanatorio Los Arcos para hacerse una serie de controles tras el sangrado de una sonda vesical. Superó una falla renal, pero nunca pudieron sacarlo de la unidad de cuidados intensivos. Rápidamente, las redes sociales se llenaron de mensajes despidiendo al ex mandatario.

Pero no a todos les caía bien la figura de Menem y así lo demostró el mendocino Carlos Pincolini, titular de la cátedra Formación Ética y Ciudadana de 5° año del Colegio San José de los Hermanos Maristas. Y es que en un video que fue grabado a comienzos de mes, pero que hasta el día de hoy sigue recorriendo las redes sociales, el docente estalló de furia en plena clase al ver la foto del ex presidente junto a la de Marcelo Tinelli.

Todo ocurrió el pasado viernes 6 de agosto, cuando Pincolini -al notar que las imágenes estaban siendo proyectadas en el pizarrón- agarró sus cosas y amagó a irse del salón de clases. "No puedo dar clases con estos reverendísimos hijos de put... acá. O me lo sacan o me lo sacan, chau chicos, me voy a mi casa", dijo y golpeó el puño contra el escritorio sin darse cuenta que sus alumnos lo estaban grabando.

Pero la furia de Pincolini contra el difunto ex presidente no era poca y continuó: "No me banco a esta mierda. Este (señalando a Menem) es responsable de lo de Río III, se van a enterar quién es. La explosión de Río III es responsabilidad de Menem. No es joda, carajo. Me duele mi patria, ¿quieren que se los diga así? Hay gente que se caga en la patria. ¡Yo no! Me enseñaron a respetarla. Me voy a morir respetando mi patria".

Al ver que sus alumnos seguían sin comprender su reacción y, muchos de ellos, lo miraban sorprendidos debido a la violencia con la que había reaccionado, les pidió: "Vayan a Río III. Emir Yoma, cuñado de este cul... Emir Yoma, hermano de Zulema Menem. ¿Quieren que les cuente todo? Hizo estallar el polvorín de Río III, hablen con un militar. Ni se les ocurra ir a Río III, Córdoba, hablar de Carlos Menem", manifestó.

Pero lejos de cargar su furia solamente con Menem, Pincolini también le había dedicado unas palabras al actual conductor de La Academia de ShowMatch, acusándolo de "maltratar y humillar" mujeres en la televisión. "Y el otro es un atorrante (Tinelli) que sigue mostrando culitos, provocando y faltándole el respeto a la mujer argentina. ¿Quieren saber quién es Tinelli? Se burló del presidente De la Rúa en su programa. Nuestro presidente", señaló.

Cabe recordar que Fernando de la Rúa -de origen radical -tuvo un controvertido paso por Casa Rosada, en medio de una feroz y grave crisis económica que originó una verdadera masacre entre 19 y 20 de diciembre de 2001. Por aquel entonces, Tinelli -de 40 años- todavía conducía su histórico programa de humor, lejos de los escándalos del certamen de baile que actualmente comanda por la pantalla de El Trece.

El ex presidente había aceptado ir al ciclo de Telefe, el que más rating generaba en ese momento, para darle a los argentinos un mensaje navideño y esperanzador de cara a los meses venideros. Imitado por un joven Freddy Villarreal, De la Rúa ingresó al estudio al ser presentado por Tinelli, entre las típicas carcajadas de Marcela Feudale y un importante operativo de seguridad que, lógicamente, fracasó.

En tan solo poco segundos, un militante de "HIJOS" se abalanzó sobre de la Rúa, le tiró una corbata y lo increpó. El joven le reclamó al por entonces presidente por los presos condenados por el ataque de 1989 al cuartel de La Tablada, que estaban en huelga de hambre en demanda de su liberación. Los presos alegaban que se los había privado del derecho a la defensa en un juicio amañado y que, además, se habían producido gravísimas violaciones a los Derechos Humanos.

Presionado y en vivo, De la Rúa no tardó en romper el silencio: "Esto me genera una gran preocupación....estoy sobre ese tema. Esto le pone un tono especial a la entrevista, es un tema de preocupación general y mía en particular. Es un tema que yo le doy toda la importancia que tiene, como todas las responsabilidades que ejerzo desde el gobierno".

La intención del ex presidente era la de hablar sobre el blindaje financiero y Chacho Álvarez, pero terminó siendo foco de burla al confundir el nombre de la por entonces mujer de Tinelli, Paula Robles, a quien llamó "Laura". Luego, de la Rúa se equivocó el nombre del programa del hombre de Bolivar: en lugar de decir “Videomatch” dijo “Telenoche”, el noticiero de El Trece, competidor de Telefe.

Fue entonces que surgió uno de los momentos más graciosos de aquella velada, el cual fue utilizado años después por el propio Villarreal para burlarse del ex presidente. Y es que tras chicanear al humorista, De la Rúa se fue solo del estudio por la salida equivocada y quedó dando vueltas ante la atenta mirada de la cámara. Es por esta razón, que Pincolini acusa al histórico conductor de "burlarse" del difunto ex presidente.

El colegio San José de los Hermanos Maristas, ubicado en el oeste de la Ciudad de Mendoza, frente al country Dalvian y en las inmediaciones del parque general San Martín, es uno de los colegios católicos más importantes de la provincia cuyana. “Somos educadores cristianos que trabajamos en una escuela marista, con un estilo, una manera de ser y de hacer que inspira todos nuestros actos", luego de que trascendiera la reacción del educador.

Y sentenciaron: "No nos podemos dejar guiar sólo por pensamientos subjetivos. Hay unas pautas que nos ayudan y nos sirven de guía tanto dentro como fuera de la escuela: ser sencillos, vivir los valores del Evangelio, tener espíritu de esfuerzo y de superación constantes, actualizarnos profesionalmente. Todas estas actitudes básicas nos identifican como educadores maristas”.