Las hilarantes placas rojas de Crónica durante la cobertura de la indagatoria a Macri

Después de evitarlo dos veces, finalmente, Mauricio Macri se presentó en Justicia Federal de Dolores para la indagatoria que llevará adelante el juez subrogante Martín Bava. El ex presidente y líder de Juntos por el Cambio está acusado de haber promovido un espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en 2017.

Aunque desde la oposición aseguraron que se trata de una movida “electoral”, en realidad, la causa fue iniciada en septiembre de 2020. Todo comenzó por la denuncia presentada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño. El expediente estuvo inicialmente en manos del juez Alejo Ramos Padilla, quien ahora es titular del Juzgado Federal Nº 1 de La Plata.

Frente a ese panorama, las autoridades y miembros de Juntos por el Cambio convocaron a una movilización en apoyo a Macri. Algunos estimaban que desde el PRO, presidido por Patricia Bullrich, pondrían en marcha el aparato militante y enviarían más de 400 colectivos desde Buenos Aires a Dolores. Algo de eso falló. Pero dijeron: “Convocamos a la sociedad a que defiendan al ex presidente”.

Desde la madrugada, en la calle Buenos Aires, pleno centro de Dolores, decenas de efectivos de la Policía Federal montaron un operativo para cortar varias vías y, además, montaron un fuerte operativo de seguridad. En tanto, desde Juntos por el Cambio armaron un escenario desde el que hablaría Macri un par de horas después.



La convocatoria había sido repudiada por los familiares que denunciaron al ex presidente por espionaje ilegal. "En virtud de la convocatoria política que está realizando Juntos por el Cambio por distintos medios, en un supuesto apoyo al ex presidente Mauricio Macri para el jueves próximo a tenor de su citación a declaración indagatoria ante el juzgado federal de Dolores, les rogamos que por respeto no lo hagan, que respeten a la Justicia y a los 44 (tripulantes); que no hagan lo que repudiaron de otros ex funcionarios. Los familiares estaremos para escuchar lo que tiene para decir, como siempre sin banderas política", reza el comunicado emitido por la querella que representa Luis Tagliapietra.

El tema es que cuando Macri llegó al lugar, la convocatoria había sido una decepción. De alguna forma, el empresario habrá repetido aquella frase que lanzó cuando viajaba a la apertura de las sesiones en el Congreso en 2016, al ver que las calles de Buenos Aires estaban vacías: “Qué lástima el feo día, mucha gente hubiera querido venir”.

Ante los medios de comunicación, en Dolores, Macri denunció que había muchos controles policiales en la ruta. “Había más controles policiales que de costumbre. Hay gente que todavía está en la ruta lamentablemente porque se ve que hubo más controles policiales que lo habitual, siempre con estas maldades", se excusó por la poca cantidad de personas.



Por supuesto, Crónica TV no dejó pasar la oportunidad para lucirse con sus clásicas placas rojas. La primera que tiró fue una comparación entre la agobiante temperatura en Dolores, que llegó a los 32 grados y la poca cantidad de individuos en apoyo al imputado. “Macri en Dolores: 32 grados. 30 personas”.

Por otra parte también evocó al apodo que Mauricio se ganó durante su mandato: Gato. Por eso, evocaron el caso del El israelí Gilad Pereg, conocido como el “hombre gato”, que en la primera audiencia del juicio por el homicidio de su madre y de su tía, comenzó a emular maullidos hasta que fue retirado de la sala por orden de la jueza Laura Guajerdo. Una usuaria de Twitter redobló la apuesta y le dedicó un meme a Macri. Por eso Crónica publicó en su placa: “Macri declara en la misma semana que el hombre gato”.

Por último, el canal de Noticias evocó al club argentino con menos hinchas de la historia del fútbol. “La hinchada de Yupanqui supera la gente que hay en la plaza de Dolores”. Por último, le dedicaron un chascarrillo vinculado a la famosa afición del empresario al descanso: “Macri madrugó”.