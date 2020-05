Las manos a la miseria: qué hacemos con el efecto no deseado de tanto jabón y tanto alcohol en gel

Te querías cuidar del coronavirus. Y le lavaste las manos. Con jabón. muchas veces. Y te pusiste alcohol en gel. Varias veces. Querías mantener limpios los ambientes. Y pasaste lavandina. Trataste de que no te rozara las manos, pero... Y un día descubrís que las manos se te caen a pedazos. No tenés coronavirus pero tampoco tenés dedos. ¿Qué pasó? Bueno, pasó eso mismo. Una legión de productos químicos que te fue agrediendo la piel. Y para colmo, digamos, no fuiste muy cuidadoso que digamos con las marcas. Mirá, por ejemplo, esta botella.

No es ni siquiera marca Pindonga o marca Cuchuflito. Carece de marca. No tiene número de registro, no la aprobó la Anmat, nada, un carajo. No sabés de dónde salió y ninguna empresa se hace responsable de su fabricación. Y ahí estás vos pasándote esa porquería por las manos varias veces al día. Le pasó a un amigo Y entonces...

"El uso iterativo del alcohol en gel puede alterar la barrera cutánea y provocar dermatitis", advierte la doctora Alicia Cannavó, de la Sociedad Argentina de Dermatología. "Los alcoholes comerciales son aprobados por la ANMAT y tienen una concentración adecuada.

-¿Hay modo de verificar que un alcohol en gel haga, en todo caso, menos daño que otros?

-La verificación la puede hacer un farmacéutico para saber si el producto esta correctamente formulado y preparado.

La doctora Cannavó formula una precisión." El alcohol en gel no debe suspenderse en épocas de pandemia, se recomienda el uso de jabones o syndets para la higiene en el hogar, pero si está en la vía pública se usa alcohol", señala. En otras palabras: una cosa es usar alcohol en gel en el chino, cuando pasás por la caja, sacás billetes pringosos de tu bolsillo, te dan el vuelto, etc. Y otra cosa es refregarte como un poseído en tu casa: el mejor camino hacia la piel reseca o cuarteada. Y ojo que la doctora también advierte que "el uso repetido de jabón puede resecar la piel y provocar dermatitis. ¿Tonces qué hacemos?

Si no lo habías oído nombrar, a esta altura te estarás preguntando qué es exactamente un syndet, Bien: los syndets son detergentes sintéticos o "jabones sin jabón", que tienen un PH parecido al de la piel. Son ideales para las pieles delicadas o sensibles y no arrasan la barrera cutánea. Podés conseguir syndets en forma de jabón de tocador o jabón líquido en cualquier farmacia. Tienen un solo problemita: el precio. Arrancan desde los 400 pesos.

Una vez que el daño está hecho, va un consejo no por clásico menos eficaz: andá al médico. En este caso, al dermatólogo. Mientras tanto, andá piloteándola con cremas emolientes un par de veces por día.