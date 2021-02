Las medidas sanitarias por las cuales los números de la pandemia descendieron en casi todo el mundo

Un informe de la OMS muestra que las Américas, Europa, África y el Pacífico Occidental (que incluye entre otros países a China, Australia, Nueva Zelanda y Japón) mostraron una reducción del número de casos de coronavirus, mientras que sólo dos regiones (el Sudeste asiático y el Mediterráneo Oriental que incluye entre otros a Afganistán, Egipto, Líbano, EUA e Irán) tuvieron leves aumentos del 2% y el 7% respectivamente.

"Esto muestra que simples medidas de salud pública funcionan, incluso ante la presencia de variantes", señaló recientemente el director del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Lo que importa ahora es cómo respondemos a esta tendencia. El fuego no está apagado, pero hemos reducido su tamaño. Si dejamos de luchar contra él en cualquier frente, volverá a rugir otra vez",

De acuerdo a la mayoría de los expertos sanitarios, esta caída se debe no tanto a las campañas de vacunación sino más al éxito de las restricciones impuestas por los distintos gobiernos. La tendencia a la baja también puede verse en países donde la inmunización aún no ha avanzado significativamente.

Según le explica a BBC Mundo Elvis García, doctor en Salud Pública de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, "los países que en principio han dirigido este incremento han sido aquellos con muchos habitantes e infectados como el caso de Reino Unido y Estados Unidos".

"Como en estos países ha empezado a bajar, porque durante los últimos dos meses han empezado a hacer las cosas bien, están de algún modo arrastrando la tendencia global", agrega.

Para Julian Tang, virólogo de la Universidad de Leicester, en Reino Unido, "hubo un pico en múltiples países, sociedades y culturas en Navidad y Año Nuevo alrededor de enero y ahora, un poco más tarde, un descenso por todas las medidas que se han implementado".

"El cierre de restaurantes, bares, escuelas, reduce de muchas maneras la transmisión", agrega. "No creo que las vacunas hayan tenido aún un impacto global, excepto en unos pocos lugares como Israel y Reino Unido".

Además, para García "la gente poco a poco ha ido aprendiendo bastante: a lavarse las manos, a usar mascarillas en espacios cerrados. Todo eso es algo que se nos ha quedado grabado y esto va notándose".

El experto advierte también que en América latina podría haber picos más adelante ya que "el clima es muy importante, porque cuando más nos contagiamos es cuando estamos en lugares cerrados, a través de los aerosoles".

Al mismo tiempo, los científicos aconsejan no relajar las medidas de prevención ante la expansión de los programas de vacunación. Si bien esto influirá en el número de muertes, aún no se ha determinado si las vacunas limitan el contagio: efectivamente evitan el desarrollo de la enfermedad pero no necesariamente el número de casos.

"El virus aún está presente. No estamos hablando de unos pocos cientos de casos al día como en julio del año pasado. Estamos viendo entre 5.000 y 10.000 al día en Reino Unido", recuerda Tang.

"Si flexibilizas todo, tendrás otro aumento marcado", advierte. "Puede que no se vean tantas muertes y hospitalizaciones, porque las personas mayores y más vulnerables están ahora mejor protegidas, pero verás un aumento entre la gente joven y en los casos de coronavirus de larga duración".