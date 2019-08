Las pericias complican al Pepo: tenía rastros de marihuana y cocaína en la orina, pero el alcohol en sangre dio negativo

Después de más de 10 días de espera, este jueves se analizaron las muestras toxicológicas y de alcohol que le extrajeron al cantante Rubén Darío “El Pepo” Castiñeiras luego del accidente que protagonizó en Dolores cuando iba con su banda hacia la costa para brindar dos conciertos. En el choque murieron el trompetista Nicolás Carabajal, y el manager Ignacio Abosalhee, por lo que el músico fue imputado por los delitos de "doble homicidio culposo agravado y lesiones graves culposas".

Según indicó el abogado de El Pepo, las pericias demostraron que el artista no tenía alcohol en sangre, aunque sí se hallaron restos de droga en su orina. "Hoy no puede estar ni un minuto más detenido, con estos resultados tendría que estar en libertad", aseguró el letrado Walter Cormace.

El análisis de las muestras fue llevado a cabo por la Superintendencia de Policía Científica en La Plata, y una vez que los resultados estuvieron listos, los peritos científicos le entregaron al juez de Garantías de Dolores, Cristian Gasquet, toda la información.

En detalle, Cormace dijo que su cliente "no tenía alcohol en sangre", aunque la realidad es que el cantante reconoció en varias oportunidades que había tomado algunos "sorbos" de vodka durante el viaje. El mismo análisis definió que si hay rastros de sustancias en la orina, y aunque el letrado no quiso entrar en detalle, trascendió que se trataría de marihuana y cocaína.

"Como letrados con Pierri (Miguel Ángel) no estuvimos desde el primer momento en la causa, desconozco cuánto tiempo pasó desde que le tomaron las muestras, pero sí en el laboratorio notamos mucha seguridad, y creemos que el proceso fue impecable. Yo confío en el laboratorio. Se encontraba intacto el tubo y estaba asegurado", sostuvo el profesional en declaraciones a la prensa.

Sobre el hallazgo de droga en sangre, dijo que los resultados no significan que El Pepo haya consumido en el viaje o antes de subirse a su vehículo, ya que se pueden encontrar sustancias de hasta 90 días antes.

“El Pepo está quebrado espiritual, psíquica y físicamente. Está partido y tiene ayuda de sus familiares y amigos porque sino ya se hubiese caído”, aseguró Cormace más temprano, y luego aclaró que el cantante tiene la intención de resarcir a los familiares de las víctimas.

Hacia el final de su explicación, el letrado sumó que en su opinión, los resultados de las pericias determinan que su cliente debe estar en libertad, por lo que pedirá su excarcelación. "El resultado toxicológico dio algunas muestras de toxicidad, pero no lo consideramos relevante como para que no pueda recuperar su libertad, ya que para nosotros lo importante era el alcohol, que te reduce la capacidad para manejar. Cuando uno toma alcohol, a las horas los resultados pueden salir positivo, pero con las sustancias no es lo mismo, puede haber consumido hasta 90 días antes", sumó.

El Pepo se encuentra alojado en la comisaría 1ra de Chascomús, a donde llegó el martes luego de haber sido traslado desde el hospital San Roque. Aunque los médicos le dieron de alta, el artista tiene varias costillas fisuradas, un brazo enyesado y un cuadro de hipertensión.

En los próximos días se confirmará qué drogas aparecieron en el examen toxicológico, aunque todavía faltan los resultados de las pericias del accidente, las cuales se conocerán recién el 13 de agosto.