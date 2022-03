Las perlitas de Chiche Gelblung desde la frontera con Ucrania y el temor de su mujer

Samuel "Chiche" Gelblung llegó a la frontera de Polonia y Ucrania para convertirse en el corresponsal de la señal de noticias donde conduce su programa matinal. "Creo que hay que estar ahí, es una guerra diferente. Toda mi vida he tratado de estar donde hay que estar", había dicho Gelblung tras anunciar que viajaría como corresponsal para cubrir la invasión de Rusia a Ucrania.

"En minutos estaremos ya en Ucrania. Veremos hasta dónde puedo llegar", adelantó el periodista de 78 años en su primera cobertura para Crónica HD. "Por ahora estoy viajando en una carretera donde parece todo normal, pero estamos a la vuelta de la guerra. Acá a 100 kilómetros ya se están matando. La guerra tiene muchas realidades", añadió.

Chiche, quien ya había estado en la Guerra de Vietnam, Biafra y la Guerra de los Seis Días, aseguró que "hay 200 puntos donde ingresan los refugiados, vamos a llegar adonde se encuentran los más cercanos y la idea es entrar a Ucrania. Pero no sabemos si nos dejan pasar y después salir", y además explicó que Rusia tomó la central nuclear más grande de Ucrania y Europa.

Por otra parte, destacó "la gran ayuda humanitaria" en Polonia para recibir a los ucranianos. "Hay las ambulancias y vehículos con comida, elementos médicos y de higiene que se dirigen a Ucrania". y siguió: "Lo que se viene es una avanzada de Rusia, es imposible la resistencia que puedan tener; es dramático lo que se vive acá. La superioridad numérica es imposible de contener".

¿Qué opina la familia de Chiche sobre su cobertura?

Después de que se supiera que el periodista iba a ser corresponsal en la guerra de Rusia y Ucrania,Cristina Seoane, esposa de Gelblung conversó con Ángel de Brito y se mostró preocupada por la presencia de su marido en el lugar donde se lleva a cabo el conflicto bélico. "Obviamente estoy intraquila", comenzó diciendo.

Además, aseguró: "Chiche es imparable, no me queda más que esperar y en lo posible tranquilizarme un poco". Entonces, cerró: "Yo tampoco lo puedo creer porque fue todo muy repentino, pero allá va". Antes de irse 'Chiche' dijo: “No es que no le tenga miedo a la muerte, yo le tengo miedo como cualquier persona, pero la verdad es que siempre pensás que no te va a pasar nada”.