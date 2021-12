"Las pandemias serán más letales": la advertencia de la creadora de la vacuna AstraZeneca

La pandemia de Covid-19 expuso cómo una enfermedad desconocida podía aprovecharse de la globalización, transmitirse en tiempo récord y generar un descalabro ante la falta de velocidad de la ciencia para poder dar una respuesta sanitaria. En ese contexto, una de las personas que más de cerca estuvo en la lucha contra el virus que paralizó al mundo, una de las creadoras de la vacuna de Oxford-AstraZeneca, Sara Gilbert, dejó una fuerte advertencia de cara a los próximos años.

En el contexto de la 44ª Conferencia de Richard Dimbleby, la especialista consideró que hay más pandemias por venir. "Esta no será la última vez que un virus amenace nuestras vidas y nuestros medios de subsistencia. La verdad es que el próximo podría ser peor. Podría ser más contagioso o letal, o ambos. No podemos permitirnos llegar a una situación en la que, tras pasar por todo lo que hemos pasado, nos encontremos con que las enormes pérdidas económicas sufridas no hayan hecho que existan fondos destinados a prepararnos para una pandemia”, dijo, al tiempo que reclamó más fondos para las investigaciones científicas.

También advirtió que las vacunas podrían ser menos efectivas contra la variante ómicron. Además, Gilbert señaló que la gente debe seguir siendo cauta hasta que se sepa más al respecto. “Debemos ser cautelosos. Pero hay cambios adicionales que pueden hacer que los anticuerpos generados por las vacunas o por la infección con otras variantes sean menos efectivos para prevenir la infección por (la variante) ómicron", precisó.

Es que la aparición de la variante Ómicron del Covid-19 es una de las incógnitas del momento, en especial por el impacto que pude llegar a tener. Mientras se debate en dónde surgió efectivamente, hay casos en Holanda que se registraron antes que los de Sudáfrica, una de las interrogantes es poder determinar el grado de efectividad que tienen las vacunas que ya se están aplicando y que se desarrollaron para la primera cepa del virus.

Por ejemplo, en los primeros estudios sobre la eficacia de las vacunas que se aplicaban que se presentaron en revistas de divulgación científica se estipuló que las que fueron desarrolladas con dos dosis solamente eran eficaces si el esquema estaba completo.

Por esto mismo, en su exposición, Gilbert señaló que la reducción de la protección ante la infección por covid-19 y la versión leve de la enfermedad no significa necesariamente que se reduzca la protección ante su forma más grave y la muerte.

Es por esto que el cierre de su discurso, bregó porque se acelere el ritmo de vacunación en todo el mundo que ahora sufre de dos efectos con respecto al Covid. El primero tiene que ver con la propagación de un discurso antivacunas, por lo que diversos especialistas solicitan que se haga obligatoria la aplicación de una dosis contra esa enfermedad y la segunda tiene que ver con la distribución sin equidad de dosis.

La científica Sarah Gilbert, quien fue honorada con el título de dama en el cumpleaños de la reina Isabel II a principios de este año, comenzó a diseñar una vacuna contra el coronavirus a principios de 2020, luego de que el SARS-CoV-2 surgiera por primera vez en China. La vacuna de Oxford-AstraZeneca es ahora la más utilizada en todo el mundo, con dosis enviadas a más de 170 países.