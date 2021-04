Las restricciones y el mensaje a la oposición: "La catástrofe no puede volverse una miserable disputa política"

El presidente Alberto Fernández anunció los detalles del nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNI) con las restricciones ante la segunda ola de coronavirus que azota a Argentina. En una conferencia al aire libre en la Quinta de Olivos, ya que el máximo mandatario está aislado tras dar positivo de COVID-19, Alberto comenzó diciendo: “Todos hemos visto como durante la Semana Santa se repitieron fiestas y eventos masivos sin ningún tipo de distanciamiento, ni protocolos. Por eso, hemos decidido tomar nuevas medidas para impedir los contagios”.

Enseguida, Fernández afirmó: “No me gusta que se haga política con la pandemia”. Y continuó con las cifras de contagios: “Sólo en los últimos 7 días los casos aumentaron un 36% en todo el país y un 53% en el AMBA. La pandemia continúa. Está volviendo con más rigor. En las últimas semanas ha aumentado de manera sostenida en muchas zonas del país. El virus ataca primero el conglomerado del AMBA y luego irradia hacia el resto del país. Debemos trabajar con toda nuestra experiencia. La Argentina ha ingresado en la segunda ola”.

También dijo: “Debemos afrontar como sociedad lo que vivimos. Los argentinos y las argentinas tenemos que saber cuáles son las prioridades. En estos meses, queremos cuidar la salud, queremos cuidar la recuperación económica y queremos cuidar la presencialidad de los alumnos en las escuelas”.

Y agregó que también se deben “respetar todos los cuidados”. En ese sentido, Alberto afirmó: “Las próximas tres semanas son muy importantes. Queremos terminar el mes de abril con la mayor cantidad de personas vacunadas”.

A continuación, el presidente de la Nación detalló cuáles son las restricciones que se tomaran a partir del viernes 9 en todo el país y ante la segunda ola: “Hemos adoptado diversas medidas que regirán para todo el país y otras más específicas que alcanzaran a zonas con mediano y alto riesgo epidemiológico y sanitario. Como presidente de la Nación tengo la responsabilidad política de tomar las riendas y seguir conduciendo al país. Pero en estas circunstancias prima mi condición humana que me obliga a cuidar la vida y la salud antes que nada”.

Y por eso, Fernández enumeró: “Vamos a suspender los viajes grupales, como los viajes de egresados”. Y agregó: “En las zonas de mayor riesgo se suspenden reuniones sociales en las casas particulares. También se suspenden las reuniones en lugares al aire libre para más de 20 personas. También se suspenden actividades en bingos, discotecas y casinos, o cualquier lugar cerrado para reuniones o fiestas”.

Por otro lado, “se suspende la actividad deportiva en lugares cerrados con más de 10 personas”. En cuanto a la circulación nocturna, el presidente detalló: “Queda prohibida entre las 00 y las 6 de la mañana la circulación. Cada autoridad podrá modificarlo de manera más restrictiva o ampliar estos rangos según las especificidades de cada lugar. Es facultad y responsabilidad de los gobernadores monitorear y hacer cumplir cualquier medida de circulación”

El último anuncio fue sobre el uso del transporte público que sólo podrá ser usado por “trabajadores esenciales, toda la comunidad educativa y aquellos que ya fueron expresamente autorizados”. El DNU comenzará a aplicarse a partir del viernes 9 de abril y hasta el 30 de abril.

El discurso del presidente finalizó con un análisis de lo que sucede en el país y en el resto del planeta: “Debemos cuidarnos colectivamente. En Europa, en América latina y en el resto del mundo se siguen tomando este tipo de medidas”. Y completó: “Mi condición humana prima cuidar la vida de las argentinas y los argentinos. Así como hace un año les pedí que se quedaran en sus casas, hoy les pido que pongan toda la atención en los cuidados”.

Además, antes de agradecer a su equipo médico al Instituto Gamaleya, donde se creó la vacuna Sputnik V, el presidente dijo: “Como ya saben, me ha tocado atravesar personalmente este virus y, por suerte, sé lo importante que es la vacuna. Cuando me enteré que me había contagiado de COVID-19, tuve los mismos temores que muchos de los que sufrieron la enfermedad. Gracias a la vacuna casi no tuve síntomas. Pero me mantuve aislado para cortar la cadena de transmisión. Sigo aislado. Pero quise que escuchen este mensaje que hice con distancia y todos los protocolos de higiene. Unidos y unidas, redoblaremos los cuidados y la vacunación en los próximos meses”.

Por último, el presidente también hizo alusión a la compleja negociación que implicó el avance con las medidas restrictivas, en especial por la dura y pública oposición de Horacio Rodríguez Larreta, pese a que la Ciudad es hoy uno de los focos de contagio más alarmantes: "La catástrofe no puede volverse una miserable disputa política".

MEDIDAS

Se suspenden para todo el país los viajes grupales de Egresados y Egresadas, de Estudio y de Grupos Turísticos.

En las zonas del país consideradas de mediano riesgo epidemiológico y sanitario es facultad y responsabilidad de gobernadores y gobernadoras adoptar en forma temprana medidas que disminuyan la circulación para prevenir los contagios. Ello es así, pues es del resorte exclusivo de las provincias el monitorear y hacer cumplir cualquier medida restrictiva de la circulación.

En las zonas del país donde hay mayor riesgo epidemiológico y sanitario, se tomarán además las siguientes medidas:

a. Se suspenden actividades sociales en domicilios particulares.

b. Se suspenden reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas.

c. Se suspenden actividades de Casino, Bingo, Discotecas o cualquier salón de fiestas.

d. Se suspende la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de 10 personas.

e. Se establece el cierre de los bares y restaurantes a partir de las 23hs.

f. Se prohíbe la circulación entre las 00.00 y las 06.00 de la mañana de cada día. Según las jurisdicciones, las autoridades podrán solo ampliar estos horarios en función de las especificidades de cada lugar.