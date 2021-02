Las secuelas judiciales de la condena a Báez y la causa vacunas en la Ciudad: las 7 noticias del día

La venganza de Mirtha por la vacunación VIP: "Les salió el tiro por la culata"

Mirtha Legrand, la célebre conductora de los almuerzos televisivos, habló ayer sobre el escándalo político que se desató en los últimos días por la vacunación VIP contra el coronavirus y dijo que al Gobierno "le salió el tiro por la culata" y que ahora va a "tener que remar para las elecciones" de este año.

La Chiqui, que este cumplió 94 años, advirtió en declaraciones a LN+ que "la gente está muy enojada y con razón" por el vacunatorio a allegados del oficialismo que se montó en el Ministerio de Salud conducido por el ex ministro Ginés González García.

"Además, no sé si han pedido disculpas o si dieron una explicación de por qué se actuó de esa manera. ¿Cómo habrán llegado a eso? ¿Cómo habrá sido ese diálogo?", cuestionó la diva en referencia a las negociaciones entre los vacunados y los integrantes del Gobierno.

En ese contexto, Mirtha Legrand hizo un análisis contundente del escándalo que sacude al Frente de Todos: "Les ha salido el tiro por la culata porque la gente está muy molesta y dolida. Ahora van a tener que remar para las elecciones".

Por otra parte, dijo que si tuviera a Cristina Fernández de Kirchner como invitada en su ya clásico programa, le diría "que baje el copete un poco, que no sea tan avasallante. Que sea más modesta y humilde. Que no se lleve por delante a todo el mundo, que ella no maneja el país, que hay un presidente y que lo deje actuar".

Por último, aclaró que todavía no recibió la vacuna contra el coronavirus, pero que ya está anotada a la espera de un turno.

"Me empadronó Nacho (Viale), porque un familiar puede hacer el trámite. Así que estoy esperando que me llamen para ir a vacunarme. Así de simple, sin complicaciones, sin privilegio ninguno, como debe ser", afirmó.

En las últimas horas hubo especulaciones en torno a este tema, pero este miércoles su nieto aclaró la situación por Twitter: "Aclaración por las dudas ya que el mismo medio que dijo que @mirthalegrand se vacunaba el viernes, ahora dice que se vacuna hoy. No, Mirtha está empadronada para recibir su turno que aún no fue otorgado. Adjunto solicitud online".