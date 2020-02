Las siniestras revelaciones del crimen de Fernando, la gira de Alberto y Coronavirus: las claves de la semana

1. Dura advertencia de Alberto Fernández por la deuda: "No vamos a emitir dinero a lo loco"

El presidente Alberto Fernández concluyó su segunda gira internacional y antes de regresar a Buenos Aires, realizó una dura advertencia para los bonistas, a quienes les adelantó que no hay mucha más opción, si desean cobrar, que aceptar la oferta de canje. "Hay que esperar, igual para el caso es lo mismo, porque nosotros también tenemos disciplina fiscal, no vamos a andar emitiendo dinero a lo loco, y menos para pagarles a los acreedores", dijo.

"Lo que pasó en la provincia de Buenos Aires es una decisión que comprendo perfectamente al gobernador. Nosotros estamos trabajando de buena fe en la negociación de la deuda. Ese fue un vencimiento que cayó anticipadamente en dólares y no quisimos que nadie pensara que quisimos defaultear, queremos encontrar una solución real a la deuda sin caer en default, pero también sabemos que la deuda es insostenible y que va a ser imposible cumplir con las obligaciones", agregó.

2. Kicillof finalmente pagará los U$S 250 millones del bono con fondos de la provincia

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, finalmente pagará la totalidad del vencimiento del bono BP21 luego de no conseguir que el 75% de los tenedores acepten la propuesta de recibir el 30% del pago por el capital y el resto en mayo. Si bien el mandatario provincial evitó el default, en el mercado no terminan de entender la negociación en sí, tanto por los montos como por la estrategia.

Kicillof criticó con dureza al fondo de inversión Fidelity, que tiene cerca del 25% del título mencionado, por no haber aceptado la oferta de la provincia. “Hubo un fondo que mostró una posición bloqueadora y no tuvo la misma actitud constructiva y de diálogo". Así lo expresó en una conferencia de prensa que brindaba este mediodía, en la que indicó que este fondo "pretendió negociar de otra manera, y ofrecía cobrar todo pero en bonos, lo que no constituye una solución para la provincia”.

3. El Senado aprobó por unanimidad el proyecto de reestructuración de la deuda

La Cámara de Senadores convirtió el miércoles en Ley por unanimidad el proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa con los votos del oficialista Frente de Todos y de todos los senadores de la oposición presentes. Hubo un total de 65 votos a favor y 0 en contra, más allá de que el debate duró alrededor de nueve horas.

El proyecto permite al Ministerio de Economía negociar tranquilo vencimientos, refinanciaciones o canjes de deuda, sin necesidad de andar consultando cada paso al Parlamento.

4. Legalización del aborto al Congreso: Alberto confirmó desde París que enviará el proyecto

Después de su encuentro con el Papa Francisco y de la polémica que se desató en torno a si habían tratado o no la iniciativa del Ejecutivo de apoyar la legalización del aborto en la Argentina, Alberto Fernández cerró su gira europea con el anuncio del estado parlamentario del proyecto. "En las próximas semanas enviaré al Congreso una ley que termine con la penalización del aborto y permita la atención en cualquier centro público", anticipó desde Francia.

"En la Argentina el aborto es un delito. Es un extraño delito donde casi nunca se condena a ninguna mujer por aborto, pero todos sabemos que existe. ¿Cuál es el problema de que exista? Que todo aborto se vuelve clandestino y en la clandestinidad el riesgo de vida y de salud de la mujer aumenta. El problema es más agudo de acuerdo a la clase social de quién practica el aborto", señaló.

5. Kicillof postergó el pago a los docentes y convocó a paritarias para el lunes

Axel Kicillof anunció el jueves que los docentes percibirán en marzo un ajuste salarial adicional vinculado al aguinaldo de diciembre. "El aumento a los docentes correspondiente a la inflación de octubre, noviembre y diciembre se tiene que pagar a partir del conocimiento del índice de inflación. Entonces se pagará a principios de febrero. Hay un adicional que habían arreglado los maestros para diciembre que se va a pagar después", explicó.

Además, convocó a paritarias a los gremios docentes y estatales para el próximo lunes, 10 de febrero, en el Ministerio de Trabajo. "Estamos respetando lo que firmó el gobierno anterior. Este mes estamos pagando los sueldos con aumento y el mes que viene pagaremos un retroactivo que corresponde al mes de diciembre. Las dos cosas se van a hacer y se van a cumplir. De ninguna manera los docentes tienen que pensar que no se está cumpliendo", dijo el gobernador.

6. Primer argentino con coronavirus: está en Japón y viajaba en el crucero "infectado"

Cuando ya son 636 los muertos en China y 31.161 los contagiados por Coronavirus, se dio a conocer el primer caso en Latinoamérica: se trata de un argentino, mayor edad, que se encontraba junto a su esposa viajando en el crucero Diamond Princess. En el mismo ya se informó que existen 61 casos de personas con la enfermedad infecciona, de entre los 3.500 pasajeros y tripulantes.

El argentino fue trasladado a un hospital de Japón, donde se encuentra internado, aislado y en observación, según confirmó Carla Vizzoti, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación. La chilena Ximena Paredes, que se encuentra en el crucero, dialogó con TN y explicó que el argentino con coronavirus es "una persona mayor, pero saludable", oriundo de Buenos Aires.

Según explicó, no exhibe síntomas de la enfermedad a pesar de dar positivo: "Hablé con su esposa y no entendía por qué se lo habían llevado (al hospital) si él estaba bien". Cabe destacar que el lapso de tiempo entre la infección y la aparición de los síntomas -conocido como período de incubación- es de entre uno y 14 días. En ese tiempo, los pacientes ya pueden contagiar a otros.

7. Así mataron los rugbiers a Fernando: los terribles detalles del crimen que reveló la fiscal

La fiscal Verónica Zamboni contó que los rugbiers se “abalanzaron rápidamente sobre Fernando Báez Sosa y las personas que lo acompañaban, para comenzar a propinarle golpes de puño en su rostro el primero de los sujetos activos citados (Thomsen), provocando que la víctima cayera al piso inconsciente. Una vez indefensa la víctima y con el fin de darle muerte, patearon la cabeza del mismo causándole de esa forma lesiones corporales, en particular, lesiones internas y externas, que le provocaron su deceso en forma casi inmediata, al causarle un paro cardíaco producido por shock neurogénico debido a traumatismo grave de cráneo”.

8. Pablo Ventura denunciará a los rugbiers por falsa acusación y daño moral

Pablo Ventura nunca estuvo detenido en la comisaría junto al resto de los diez imputados, pero permaneció en la DDI de Villa Gesell, ubicada a pocos metros, cuando los diez imputados de asesinar a Fernando Báez Sosa lo incriminaron. Por esta razón, él y su familia denunciará civilmente a los diez rugbiers de Zárate por acusarlo falsamente de haber participado del crimen. “No les va a salir gratis, porque mi hijo estuvo en cana”, dijo el papá, quien se puso al hombro la defensa de Pablo.

9. "¡Se durmió, cumpa, se durmió!": el audio que complica la situación del chofer del micro accidentado

Las primeras pericias finalizaron en el kilómetro 93 de la Autovía 2, donde volcó el micro de Vía Bariloche que dejó como saldo dos muertos y más de 30 heridos. Mientras tanto. la fiscal del caso se encuentra trabajando para resolver la situación procesal de Walter Falcón, el chofer que está internado y detenido en el hospital Municipal de Chascomús.

Se dio a conocer un audio enviado por Ernesto Dutto, el acompañante del chofer, a través de WhatsApp, a otro de sus compañeros contándole la situación que había vivido unas horas antes en el kilómetro 93 de la autovía, cerca del peaje de Samborombón. “Volcamos, cumpa, volcamos. Se durmió. Lo dejé dormir dos o tres horas…y después lo agarré y lo desperté para que maneje 100 kilómetros, 150 kilómetros, y se durmió, cumpa, se durmió, digo yo", dijo.

10. Imperdonable: enterraron en la arena a su hija de 2 años para meterse al mar en Santa Clara

Todo ocurrió en la playa de Santa Clara, ubicada en Luarca y la Costanera. Allí, una pareja fue detenida por enterrar a su hija de tan solo 2 años en la arena para poder meterse al mar y resistirse a la autoridad. Al mismo tiempo, se les incautaron también más de 200 pastillas de Rivotril y una pastilla de éxtasis.

La pequeña fue rescatada por uno de los efectivos de la policía, quien advirtió que la nena tenía signos de insolación y hambre al estar enterrada durante un largo rato bajo el sol. En las actuaciones policiales consta que la pareja se encontraba realizando “exhibiciones obscenas” mientras se “zambullían en el mar”.

Una vez que fueron trasladados a la seccional policial, le revisaron la cartera a la mujer y los efectivos hallaron cerca de 200 pastillas de Rivotril, una botella de poper, marihuana y una pastilla de éxtasis, por lo que también se les inició una causa por violación a la ley 23737.