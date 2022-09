Las terribles condiciones en las que vivían los internos dentro de la organización del Teto Medina

En el medio de fuertes acusaciones contra el "Teto" Medina por reducción a la servidumbre y explotación laboral, en las últimas horas al menos ocho víctimas se presentaron ante la Justicia para relatar las historias que sufrieron en la comunidad terapéutica, basadas principalmente en las decadentes condiciones en las que vivían y los maltratos que recibían por parte del ex integrante de Showmatch y su equipo.

De hecho, en base a la filmación que trascendió recientemente del establecimiento, se pueden observar muy claramente las tristes, inhumanas y paupérrimas condiciones en las que vivían los internos.

Policías allanando el centro de rehabilitación en Florencio Varela. Gentileza Infobae.

Según trascendió, el recorrido de la policía por el lugar comenzó en las habitaciones. Allí se encontraron con una suciedad intolerable sumada al desorden de la poca ropa que tenían quienes vivían en la organización "La razón de vivir".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Por lo que se puede ver en las imágenes a las que tuvo acceso Infobae, el establecimiento cuenta con casillas precarias, sucias y en condiciones no aptas para bajas temperaturas. Además en la parte del "patio", un simple lugar de tierra pelada, funcionaba la cocina a leña, en la cual tenían solamente una olla carbonizada y un barril de metal cortado, para preparar comidas como guisos y polenta, que solamente podían revolver y comer con un trozo de madera.

No obstante, por fuera de estos lugares, se encontró una estructura bajo techo de chapa con pequeños muros internos, similar a un corral de animales. Lo peor de este último sitio no es el aspecto, que es decadente, si no el uso que le daban. Era una “celda de castigo”. Allí, quienes eran nombrados como los rebeldes por parte de los organizadores del lugar, y quienes se negaban a la “disciplina”, recibían como castigo tener que dormir a la intemperie sin importar el clima o la estación del año correspondiente.

Medina fue detenido este jueves junto a otras 16 personas en una causa por presunta asociación Ilícita, reducción a la servidumbre y explotación laboral camuflada en una comunidad destinada a la rehabilitación de personas con adicciones.

Esta organización llamada La Razón de Vivir no contaba con la habilitación del Ministerio de Salud bonaerense y estaba orientada a la rehabilitación de personas con adicciones, ubicada en la localidad de Berazategui y Florencio Varela, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, y en el departamento de Punilla, en Córdoba.

El fiscal sostiene en su acusación que las víctimas eran obligadas a "mendigar leña para la calefacción y pedir dinero en las calles" o las iglesias de la zona. "También estaban obligados a cocinarse productos de baja calidad par ellos y de alta calidad para los jefes. Las víctimas tenían prohibido comer y en ocasiones debían dormir en el suelo y a la intemperie expuestos a roedores", señaló Daniel Ichazo.

Madre de uno de los jóvenes que se encuentra internado.

A pesar de esto, muchos de los familiares de los internos niegan las acusaciones. Por ejemplo, una de las madres de un paciente del centro de rehabilitación defendió públicamente a Medina y aseguró que todo lo que se denuncia es falso. “Yo soy familia y no pasa absolutamente nada porque los hijos que tenemos acá son personas que están cuidadas, alimentadas, protegidas y acá los sacaron de la calle y de la droga", sostuvo.

Cabe destacar que este lugar no era una obra de beneficencia, ya que las familias de esos pacientes pagaban al menos 30 mil pesos por mes, además de una cuota de ingreso, para que los internos fueran tratados allí.