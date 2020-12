Las terribles profecías para el 2021: China como superpotencia, terremotos y, ¿otra guerra mundial?

Se acerca un nuevo año y son muchas, quizás demasiadas, las personas que creen que el destino ya fue escrito. Por ejemplo, Michel de Nôtre-Dame, más conocido como Nostradamus, es famoso por su libro “Las Profecías” en el que hacía referencia a una serie de eventos mundiales que iban a ocurrir durante los siguientes años. El libro fue publicado en 1555 y desde entonces, muchos de los sucesos que predijo ocurrieron.

De hecho, la pandemia de coronavirus, la derrota en las elecciones estadounidenses de Donal Trump y hasta el terremoto de Turquía fueron varias de las predicciones para el catastrófico 2020 que sucedieron. Según Nostradamus, “un gran rey” perdería “su corona”, algo que puede relacionarse al fin del mandato de Trump en la Casa Blanca. Además, había mencionado para este año: "La gran plaga de la ciudad marítima".

La misma -advirtió el supuesto adivino francés- "no cesará hasta que se vengue la muerte. De la sangre justa, condenada por un precio sin delito". Fueron muchos los que no tardaron en vincular esta profecía a la pandemia de coronavirus. Si bien Wuhan no es una ciudad marítima, se indicó que el primer contagio se dio en un mercado de mariscos de la localidad china, dando comienzo a una propagación a nivel mundial.

Para el 2021, Nostradamus vaticinó que "habrá tal estrés en la Tierra que su superficie derrumbará lugares como un duro trozo de arcilla. Algunas piezas se verán forzadas contra otras. Esto hará que ciertas áreas sean empujadas hacia arriba mientras que otras desaparecerán bajo el agua".

Esta profecía se vincula con lo que se viene prediciendo hace varios años: el gran terremoto de la “Falla de San Andrés”. Vale aclarar que científicos sostienen que es probable que el movimiento telúrico destruya por completo al estado de California, aunque no se sabe con exactitud en qué año.

Para el siguiente año, el adivino advirtió además que "pocos jóvenes, medio fallecidos para empezar, fallecidos por despecho. En un lugar exaltado ocurrirán grandes males. Tristes conceptos vendrán a perjudicar a cada uno. Temporal, padres y madres muertos de infinitos dolores, mujeres de luto".

Y agregó: "Un monstruo pestilente. El grande no será más, realmente todo el mundo se acabará". Esta predicción se relacionó por los especialistas en la materia con una eventual Tercera Guerra Mundial, algo con lo que se llegó a barajarse a principios de este 2020.

La crisis económica mundial provocada por la pandemia seguirá presente en 2021, según predijo Nostradamus, quien también adelantó "otra crisis más grande" y “más plaga”. Esto último tomó gran importancia a partir de la aparición de la nueva cepa del COVID-19 en el Reino Unido.

Otra de las predicciones más críticas de Nostradamus, y la cual se menciona hace algunos años, es su referencia a la aparición de un nuevo anticristo, que será conocido en todo el mundo, creará una batalla de ideología y provocará la caída de las grandes naciones y culturas.

Además, de Nostradamus, otra "profeta" cobró gran popularidad en las últimas horas: se trata de Vangelia Pandeva Dimitrova -conocida como Baba Vanga- una psíquica de Strumica, en la República de Macedonia, que falleció en 1996. A sus 12 años, un tornado -un fenómeno muy infrecuente en la zona- la levantó por el aire y la arrojó 400 metros a un campo cercano en el que la encontraron después de una larga búsqueda.

Sus ojos se cubrieron de arena y polvo, lo que le provocó la pérdida de su visión. A partir de su ceguera, afirmó que comenzó a escuchar voces que le advertían sobre hechos y personas. Tal y como ocurrió con Nostradamus, Vanga también vaticinó la llegada del coronavirus. Según la vidente búlgara, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, sería atacado por una misteriosa enfermedad.

Entre sus ciertos, sus seguidores también afirman que ella anticipó el comienzo y el final de la Segunda Guerra, la pulverización del modelo creado por la URSS y el ataque a las Torres gemelas. Para el 2021, Baba dijo que la gran nación en el océano será destruida. Esta situación derivará en que se divida la mayor parte de esa enorme área y se generarán importantes inundaciones, ya sea por terremotos, tormentas y grandes olas.

La vidente también indicó que durante 2021 llamará la atención de los científicos un efecto gravitacional del planeta Júpiter, algo que derivará en una importante actividad sísmica y volcánica en la órbita de la Tierra. "Muchas criaturas vivientes serán destruidas aquí. No solo eso, sino que los que sobrevivan morirán de una enfermedad grave", dijo Baba, sobre la posibilidad de que se profundice la crisis sanitaria a nivel mundial.

Finalmente, para Baba el 2021 será el año en que China se termine de consolidar como superpotencia a nivel mundial, superando a Estados Unidos, revelando que las personas comenzaran a hacer circular dinero de color rojo por todo el mundo. ¿Crees en las predicciones para este 2021?