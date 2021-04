Le otorgaron la prisión domiciliaria al marido de Carolina Píparo

Este jueves, Juan Ignacio Buzali, el marido de la diputada de Juntos por el Cambio Carolina Píparo, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria por decisión del juzgado de Garantías N° 5 de La Plata, a cargo de la jueza Marcela Garmendia.

Buzali con prisión domiciliaria.

Estaba preso desde el 8 de enero, acusado de doble tentativa de homicidio por atropellar a un grupo de motociclistas que, según aseguró, confundió con motochorros que lo habían asaltado junto a su esposa.

Además de dictar la prisión domiciliaria, la jueza dispuso que el acusado utilice pulsera electrónica, que se le prohíba conducir vehículos y que se someta a tratamiento psicológico de manera virtual.

De acuerdo a la decisión judicial, Garmendia tomó la decisión basada en que Buzali pudo fijar un domicilio particular con resultados favorables en el estudio socioambiental. Además, consideró que no puede entorpecer la causa porque la instrucción está casi finalizada.

Además, la pericia psiquiátrica arrojó que el detenido no cuenta con ningún proceso psicopatológico. "Sus funciones intelectuales básicas y superiores se hallan conservadas en la actualidad, no presentando las mismas ningún signo ni síntoma asociado a una enfermedad mental. No aparece durante su discurso ideación de daño y perjuicio para sí ni para terceros, no existiendo peligrosidad psiquiátrica alguna. No se ponen en evidencia en la entrevista ni en sus antecedentes estigmas de impulsividad ni fallas en el control de los impulsos", puede leerse en el análisis de la perito.

La fiscal María Eugenia Di Lorenzo estuvo de acuerdo con que se le otorgue a Buzali la prisión domiciliaria, aunque por ahora continuará preso en la alcaidía de Olmos porque las defensas de las dos víctimas pueden apelar la medida.

La imputación de doble tentativa de homicidio ya había sido ratificada el 12 de marzo pasado. La decisión fue tomada por la Sala IV de la Cámara de Apelaciones tras rechazar un recurso de la defensa del acusado, a cargo del abogado Marcelo Peña.